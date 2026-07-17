El Pyramids FC ha anunciado oficialmente la contratación del entrenador sudafricano Rulani Mokwena para dirigir al primer equipo la próxima temporada.

El club lo ha recibido en sus redes con el mensaje: «Un nuevo comienzo lleno de ambición... Bienvenido, Rolani Mokwena».

Su llegada forma parte del nuevo proyecto deportivo con el que el club busca competir en todas las competiciones la próxima temporada.

Mokwena ya dirigió su primer entrenamiento en el Estadio de la Defensa Aérea, reemplazando a Jurić, cuyo contrato finalizó al término de la pasada temporada.

El público egipcio lo recuerda por llevar al Sundowns a vencer 5-2 al Al Ahly el 11 de marzo de 2023, en el único partido en el que la portería del Al Ahly encajó cinco goles bajo su mando.

Mokoena, de 38 años, es uno de los técnicos más destacados de África: ganó la liga sudafricana con los Sundowns y destaca por su estilo ofensivo y sus ideas tácticas modernas, antes de su paso por el Wydad de Marruecos.