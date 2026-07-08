Ya es oficial: el Real Madrid anuncia la marcha de su jugador

El Real Madrid ha anunciado el traspaso de Fran García al Real Betis, con contrato hasta el 30 de junio de 2030.

El club blanco lo ha anunciado hoy miércoles en un comunicado en su web: «El Real Madrid y el Real Betis han llegado a un acuerdo sobre el traspaso de Fran García».

El club le agradece su dedicación y profesionalidad.

Fran García llegó al Real Madrid en 2013, con 14 años, para jugar en el juvenil, y en 2023 pasó al primer equipo, con el que disputó 110 partidos en tres temporadas.

Según Marca, el Betis obtuvo el 50 % de los derechos económicos del jugador a cambio de unos 4 millones de euros, mientras que el Madrid retendrá el 50 % de cualquier futuro traspaso.

El fichaje de Fran García era prioritario para el Betis, que buscaba reforzar el lateral izquierdo de cara a la nueva temporada y a su participación en la Liga de Campeones.

El club aprovechó que al jugador solo le quedaba un año de contrato con el Real Madrid, en un momento en el que la competencia se había intensificado tras la llegada de Marc Cucurella, además de Fran García y Ferland Mendy en esa posición.

El jugador llegó esta mañana a Sevilla y se convirtió en el segundo fichaje del Betis este verano, tras el uruguayo Facundo Bernal.

Se espera que se una directamente a la concentración en Alemania para preparar el inicio de curso.