Ya es oficial: el Mundial 2026 bate el récord histórico de asistencia

El Mundial 2026 batió el récord de asistencia tras los partidos Alemania-Ecuador y Costa de Marfil-Curazao, de la tercera jornada.

Tras los dos primeros partidos del jueves, la FIFA reportó 3.605.357 espectadores en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México, superando el récord anterior.

Este récord refleja el éxito del formato ampliado a 48 selecciones y la celebración conjunta en tres países, que ha permitido programar 104 partidos.

Los estadios lucen llenos y un ambiente festivo confirma la popularidad global del torneo.

Se prevé que la cifra aumente a medida que avancen las rondas eliminatorias, consolidando el récord de esta edición.

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