Ya es oficial: el Liverpool ficha a un jugador francés

El Liverpool ha anunciado el fichaje del defensa francés Jérémy Jaquet, procedente del Rennes, con un contrato a largo plazo.

Formado en la cantera del Rennes, disputó 33 partidos con el primer equipo, 21 en la temporada 2025-2026, que terminó anticipadamente por una lesión de hombro sufrida en febrero.

Con 20 años, sumó experiencia en su cesión al Clermont (24 partidos) y con la selección francesa sub-21.

Jaquet se mostró muy feliz por fichar por el Liverpool y declaró en la web del club: «Me siento de maravilla, mis primeras impresiones son excelentes y estoy muy contento de estar aquí».

«Cuando vi las instalaciones y las posibilidades, sentí que este era el lugar adecuado para mí. Me siento a gusto y estoy ilusionado por comenzar esta aventura».

Y concluyó: «Unirme al Liverpool es un gran sueño. Es un club magnífico y siempre he querido jugar aquí».

El club anunciará más adelante el dorsal que lucirá.

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