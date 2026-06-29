Ya es oficial: el Barcelona cierra un nuevo fichaje

El Barcelona recibirá unos 14 millones de euros en los próximos días tras revender parte de los derechos de los palcos VIP del estadio Spotify Camp Nou, lo que refuerza sus finanzas y ayuda a remodelar el recinto.

Según el diario «Marca», El grupo «New Era Visionary», que había adquirido parte de esos derechos a principios de 2025, los ha revendido a una empresa de Singapur tras obtener el visto bueno del club y completar las auditorías internas.

En 2023 el club vendió los derechos de explotación de 475 palcos VIP por 30 años a Forta Advisors (Qatar) y New Era Visionary por 100 millones de euros.

La empresa qatarí aportó 30 millones, mientras que «New Era Visionary» asumió los 70 millones restantes: 28 al firmar, 14 ahora y 28 pendientes.

Estos ingresos refuerzan las finanzas del club mientras avanza la reforma del Spotify Camp Nou, centrada ahora en la tercera grada.

Esta nueva inyección de liquidez refuerza la estabilidad económica del club y respalda el proyecto de remodelación del estadio y el crecimiento de sus ingresos comerciales.