Un nuevo golpe doloroso reciben los planes del Arsenal, después de que el técnico español Mikel Arteta confirmara que su gran estrella, Bukayo Saka, estará ausente de los terrenos de juego durante varias semanas más, prolongando la cadena de lesiones que persigue al conjunto londinense en un momento decisivo de la temporada.

Arteta señaló, durante la rueda de prensa que ofreció este viernes, antes del duelo ante el Hull City mañana sábado en la Premier League, que Saka todavía no se ha recuperado de la lesión que sufrió en el músculo cuádriceps durante el encuentro frente al Bayern Múnich en la Liga de Campeones el mes pasado.

El técnico español añadió: "Hablamos de semanas, esperemos a ver, después del parón internacional comenzará a volver al campo. Pero, por desgracia, estará ausente durante un tiempo".

De este modo, se confirma la ausencia de Saka en los dos partidos de la selección de Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA ante Croacia y España este mes, para completar su programa de tratamiento y recuperación lejos de cualquier presión.

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Arteta aclaró que no quiere presionar demasiado al cuerpo médico del Arsenal para acelerar el regreso del jugador, subrayando que la prioridad es su recuperación total antes de volver a la competición.

En contrapartida, Arteta aportó noticias relativamente tranquilizadoras sobre el defensa del equipo Ezri Konsa, quien abandonó el campo por un dolor en la rodilla durante la victoria por 2-1 ante el Slavia de Praga en la Liga de Campeones el pasado miércoles.

Arteta cerró sus declaraciones diciendo: "Konsa se siente mejor, a la espera de evaluar su estado de forma definitiva antes de decidir su participación en los próximos partidos".