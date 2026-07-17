Xavi: «Yamal es una bendición para España... y este es mi próximo objetivo como entrenador»

Xavi Hernández, exjugador y exentrenador del FC Barcelona, elogió a su exfutbolista Lamine Yamal y lo describió como «un jugador decisivo que cambia las reglas del juego en la selección española». y de «la bendición» de la selección, en una entrevista con Radio Nacional de España previa a la final del domingo contra Argentina.

Xavi recordó cómo el club lo siguió desde los 15 años, en plena crisis financiera que obligó a apostar por La Masía. Desde el primer momento vimos que Lamine tenía algo especial, así que lo ascendimos al primer equipo y, cuando lo consideramos preparado —lo demostró desde el primer día—, lo alineamos como titular; entiende todo lo que pasa en el campo y siempre toma la decisión correcta; es una bendición y el jugador decisivo de España, con todas las cualidades para ser el mejor del mundo».

Los elogios de Xavi no se limitaron a Yamal, sino que incluyeron al resto de sus jóvenes compañeros en el Barça: «Yamal es un genio, quizá el fútbol español nunca vio a un jugador tan decisivo e influyente a esta edad. Fíjense también en Pau Kubarsi y en el nivel impresionante que muestra; aunque lamento que Fermín López no haya tenido más minutos, está Pedri; tenemos una generación excepcional en el Barcelona y en la selección que dominará los próximos 10 o 15 años, y estoy muy orgulloso de ellos porque los hemos visto crecer durante nuestro tiempo al frente del Barça».

Sobre la trayectoria de «La Roja» y su pase a la final tras vencer 2-0 a Francia, el campeón del Mundial 2010 añadió: «El partido contra Francia fue el mejor de España en este Mundial; fue como un poema de amor al fútbol. Hacía años que no veía un equipo tan sólido y equilibrado, sobre todo ante un rival de la talla de Francia».

Xavi cerró su intervención mostrando gran optimismo sobre la capacidad de esta generación para repetir el éxito del Mundial de Sudáfrica y afirmó: «El momento es perfecto y la combinación de entrenador y jugadores es magnífica. Han construido un gran equipo, sin egos, muy parecido al de 2010, así que confío en que la historia se repita».

Sobre su amistad con Lionel Messi, rival en la final, afirmó: «Le considero, ante todo, un amigo, y nos une una relación personal excelente. Más allá de eso, no hay palabras; siempre le digo: “¡Ya no sé qué decirte!”. Nos quedamos sin palabras ante alguien con tanta humildad para seguir jugando; Messi es una auténtica bestia competitiva, ha hecho un trabajo magnífico y ha liderado a su equipo de forma increíble a nivel anímico».

Al cierre de la entrevista, el exentrenador del Barcelona reveló su deseo de dirigir una selección nacional: Entrenar a una selección sería ideal para mí y mi familia; con un club no podría pasar suficiente tiempo con mis hijos. Lo digo con franqueza: me vendría muy bien, y tengo muchas ganas de vivir la experiencia de entrenar y participar en grandes competiciones como el Mundial, la Eurocopa, la Copa Africana de Naciones o la Copa de Asia».