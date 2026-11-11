Xavi Simons ha hablado en la Oxford Union, una prestigiosa asociación de debate independiente de estudiantes de la Universidad de Oxford, sobre los durísimos meses que ha vivido. El centrocampista del Tottenham Hotspur sufrió una grave lesión de rodilla en abril y desde entonces está en rehabilitación.
«Seguí el resto de la temporada desde mi cama del hospital», confesó Simons. «No fue fácil. Tampoco tenía ningún control sobre la situación. No puedo hacer nada. Por suerte, los chicos lo consiguieron». El Tottenham evitó el descenso de la Premier League en la última jornada.
Simons lo ha pasado especialmente mal en el plano mental durante los últimos seis meses. «He vivido muchos momentos difíciles por la noche. Ni siquiera mi familia sabe lo mal que lo he pasado. He llorado muchas veces. Me sentía impotente y frustrado. Tenía muchísimas ganas de aportar al Tottenham y a la selección de Países Bajos».
Pese al duro golpe, Simons intenta mirar al futuro con optimismo. «En cierto modo, agradezco que haya ocurrido. Leo libros y amplío mis conocimientos sobre ciertos temas. Quiero estimular mi cerebro, pero también calmarlo. Eso es al menos tan importante como ir al gimnasio todos los días. Todo es cuestión de equilibrio. Si el cerebro no funciona, el cuerpo tampoco».
Simons ya ha dado algunos pasos en el campo de entrenamiento. Según The Standard, el centrocampista, que se lesionó gravemente el 25 de abril, volverá pronto a entrenarse con el grupo.
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«Primero tengo que sentir que la rodilla está completamente bien y fuerte. Voy por buen camino. Tengo un equipo fantástico a mi alrededor durante todo este proceso. Dedico muchas horas a la recuperación y lo doy todo. Quiero llegar a casa y pensar: ya no siento las piernas. Eso significa que me he esforzado al máximo», afirmó Simons, que continúa con su rehabilitación.
Simons esperaba poder participar en el Mundial del verano pasado porque sentía que podía aportar mucho a la selección de Países Bajos. También estuvo en el Mundial de 2022, aunque su participación fue escasa.
Sin Simons, el Tottenham tuvo un mal comienzo de temporada. Ahora la situación es distinta: gracias a una buena racha, el club londinense ocupa la undécima posición.
El pasado fin de semana sufrió un revés, ya que el Leeds United venció al Tottenham por 1-0. La temporada se reanuda el 21 de noviembre con un partido en casa ante el recién ascendido Ipswich Town.