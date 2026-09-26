Xavi revela por qué Zirkzee tiene preferencia sobre Weghorst

Xavi ha dejado claro por qué Joshua Zirkzee tiene preferencia en la selección neerlandesa por delante de Wout Weghorst. El seleccionador ve en el delantero a un punta que se adapta mejor a la manera en la que quiere que juegue Países Bajos.

El delantero del Manchester United, Zirkzee, fue convocado como sustituto del lesionado Brian Brobbey. «Creo que tiene las cualidades para adaptarse a nuestro estilo. Puede ser importante para nosotros, es un buen jugador», declaró Xavi durante la rueda de prensa previa al duelo con Serbia.

Poco después, al seleccionador le preguntaron de forma explícita por la competencia en ataque, en la que también salió el nombre de Weghorst, que atraviesa un buen momento en el FC Twente en las últimas semanas. Xavi dejó poco espacio para la duda sobre su preferencia: «Creo que Zirkzee encaja mejor en nuestro estilo».

Para Xavi, la cuestión pasa sobre todo por lo que un delantero debe ser capaz de ejecutar dentro de su sistema. «Nuestro delantero debe entender nuestro sistema y nuestras ideas. Me gusta mucho y creo que puede ayudarnos», afirmó el seleccionador sobre Zirkzee.

Según Xavi, la elección del delantero encaja dentro de la nueva forma de jugar que está tratando de inculcar en Países Bajos. «Los jugadores entendieron perfectamente cómo queremos atacar y defender. Tenemos que seguir así dentro de esta estructura», dijo sobre la evolución de su equipo.

También Micky van de Ven, que igualmente compareció en la rueda de prensa, nota que en el plano táctico han cambiado bastantes cosas. «Queremos presionar alto y jugar con una línea adelantada, eso es un cambio bastante grande», contó el defensa, que señala que los jugadores entienden cada vez mejor lo que se les pide.

Xavi espera de nuevo ante Serbia que su equipo juegue a partir de los mismos principios, independientemente de la formación del rival. «Normalmente Serbia juega con cuatro atrás, quizá mañana lo haga con cinco. Pero nuestra forma de jugar no cambia. Queremos tener el balón y recuperarlo rápido, llevar la iniciativa. Eso es lo más importante».