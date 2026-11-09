Xavi Hernández, seleccionador de los Países Bajos, aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para lanzar un mensaje importante que incluía elogios y reconocimiento hacia Frenkie de Jong, estrella del Barcelona.

Xavi no escatimó en palabras de alabanza hacia De Jong, al que considera uno de los futbolistas más completos del panorama internacional, y opina que su valor no siempre recibe el reconocimiento que merece.

El diario Sport publicó las declaraciones de Xavi durante la rueda de prensa, en las que dijo: "De Jong no recibe el reconocimiento suficiente, pero no por parte de los entrenadores. Si les preguntas, dirán que es el mejor. Ellos ven a Frenkie cada día".

Xavi quiso poner el foco en cómo lo ven las personas que trabajan con el jugador de forma continua, pues el entrenador opina que una parte de las críticas dirigidas a De Jong o la falta de reconocimiento por parte de la afición está relacionada con la dificultad de comprender ciertos aspectos del juego.

Continuó: "De Jong me conoce a mí y conoce a los integrantes del cuerpo técnico de la selección. Conoce nuestra filosofía y será un jugador importante. Tiene todas las cualidades necesarias para ofrecer un buen rendimiento, y además es un líder".

Estas declaraciones revelan con claridad el papel que Xavi planea otorgar a Frenkie de Jong en la nueva etapa de la selección de los Países Bajos.

El conocimiento mutuo entre ambos y la confianza del entrenador en las capacidades de De Jong podrían convertir a la estrella del Barcelona en uno de los elementos fundamentales de la selección neerlandesa.

Entre los demás asuntos relacionados con De Jong que Xavi abordó estuvo la posibilidad de que participe en el centro del campo junto al jugador del Borussia Dortmund, Jobe Bellingham... No. Junto al jugador del Borussia Dortmund, Joey Veerman.

Xavi no duda de la capacidad de los jugadores para jugar juntos, y recurrió a su experiencia personal como jugador para explicar las razones por las que los grandes futbolistas siempre encuentran la manera de entenderse dentro del terreno de juego.

Dijo: "Muchos decían que Iniesta y yo no podíamos jugar juntos. ¿Os lo podéis creer? Pero mirad lo que sucedió después. Tengo experiencia en esto. Y, por supuesto, Joey Veerman y Frenkie de Jong pueden jugar juntos".

Aclaró: "Es posible que jueguen juntos. Veerman está ofreciendo buenos niveles con el Dortmund, y De Jong es un jugador de primer nivel. Puede ayudar al equipo. Tenemos buenos jugadores y todos pueden jugar unos al lado de otros. Y ellos dos también pueden hacerlo, sin la menor duda".

Este mensaje refleja el deseo de Xavi de construir un equipo en el que no se vea obligado a sacrificar el talento por consideraciones de acoplamiento táctico.

Más allá de Frenkie de Jong, Xavi también habló de otros nombres de su lista. En cuanto a Donyell Malen, aclaró que considera que la posición de delantero puro es la más adecuada para él, pese a que también tiene capacidad para jugar en la banda derecha.

Xavi también se refirió a la ausencia de Memphis Depay, aclarando que el asunto está relacionado con la necesidad de participar de forma continua y recuperar la puesta a punto física.

Pero dejó la puerta abierta al regreso de Depay, añadiendo: "Estamos abiertos a contar con un jugador de este tipo; posee la calidad y la capacidad de marcar la diferencia".