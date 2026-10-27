Xavi Espart, el joven jugador del Barcelona, se ha dado ánimos a sí mismo para volver pronto a los terrenos de juego, tras su reciente lesión en el Clásico ante el Real Madrid, el pasado domingo en la décima jornada de LaLiga.

Espart (19 años) estará de baja durante aproximadamente siete semanas debido a una lesión en el ligamento del tobillo derecho, que sufrió tras un choque con Aurélien Tchouaméni, la estrella del Real Madrid, y no pudo completar el partido a causa del dolor.

La ausencia de Espart en los próximos partidos representa un duro golpe para el técnico alemán Hansi Flick, que confiaba mucho en el joven jugador, según informó el diario catalán "Mundo Deportivo".

Mientras Espart espera más avances en su recuperación, compartió un mensaje motivador en sus cuentas de redes sociales.

El joven jugador del Barcelona lamentó la derrota en el Clásico (2-1) ante el Real Madrid, y reafirmó su determinación de trabajar duro para ayudar al equipo lo antes posible.

Espart escribió en su cuenta personal de Instagram, acompañando el mensaje con dos imágenes del Clásico: "Me duele la derrota, y solo pienso en una cosa: volver lo antes posible. No podrán vencernos. ¡Força Barça!".

Antes de su desafortunada lesión, Xavi Espart disputó 9 partidos con el Barcelona en el inicio de esta temporada, en los que marcó dos goles y dio dos asistencias, dejando una huella que le valió un puesto titular en el once, tanto en la posición de lateral derecho como de lateral izquierdo.







