Xabi Alonso revela las últimas novedades sobre la "grave" lesión de Martínez

El español Xabi Alonso, director técnico del Chelsea, reveló las últimas novedades sobre el estado de salud de su guardameta argentino Emiliano "Dibu" Martínez, después de que sufriera un fuerte golpe en la cabeza durante el partido ante el Everton, el sábado por la noche, en la Premier League, lo que obligó a trasladarlo al hospital para realizarle pruebas médicas.

Alonso señaló, en declaraciones tras el final del encuentro, que Martínez abandonó el campo consciente y que está siendo sometido a exámenes en el hospital, y añadió que esa es toda la información de la que dispone hasta ese momento, a la espera de que se conozcan más detalles sobre el estado del portero argentino.

Una lesión preocupante tras el choque con Branthwaite

Martínez recibió un fuerte golpe en la zona de la mandíbula en un balón disputado con el defensa del Everton Jarrad Branthwaite, durante la ejecución de un tiro libre dentro del área, en el minuto 65.

El guardameta argentino cayó al suelo tras el choque, lo que llevó al cuerpo médico a intervenir rápidamente para prestarle los primeros auxilios, en medio de un clima de preocupación en el estadio Hill Dickinson, antes de que el partido se detuviera durante cerca de 10 minutos.

Tras recibir atención, Martínez fue retirado del campo en camilla, en medio de escenas que generaron inquietud sobre la gravedad de la lesión, antes de que Alonso confirmara que había abandonado el terreno de juego consciente y que se dirigía al hospital para someterse a las pruebas necesarias.

Alonso, contento con la segunda victoria consecutiva

En cuanto al partido, Xabi Alonso se mostró satisfecho con el rendimiento del Chelsea, después de que el equipo lograra su segundo triunfo consecutivo, y elogió el espíritu de los jugadores y su capacidad para gestionar las distintas circunstancias del encuentro.

El entrenador español afirmó: "La moral fue excelente. Supimos ser eficaces en diferentes situaciones. Me gustó el espíritu del equipo. Merecimos la victoria; fue un gran partido".

Con este resultado, el Chelsea asciende provisionalmente al cuarto puesto de la clasificación de la Premier League con 13 puntos, a la espera de que se completen los partidos de la jornada.