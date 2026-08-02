Wouter Burger exhibe su clase con el Hoffenheim con un magnífico lanzamiento de falta

Wouter Burger dio la nota este sábado en el amistoso de su TSG Hoffenheim contra el Karlsruher SC. Con un magnífico lanzamiento de falta abrió el marcador en un duelo que terminó con victoria por 3-0.

Burger se ha consolidado de inmediato como una pieza clave desde su llegada al Hoffenheim en el verano de 2025. El centrocampista firmó cinco goles en su primera temporada en la Bundesliga y repartió nada menos que nueve asistencias.

Si las señales no engañan, Burger volverá a presentarse la próxima temporada como uno de los jugadores más importantes del equipo del técnico Christian Ilzer.

En el minuto 13, Burger colocó el balón de forma brillante en la escuadra desde unos 25 metros. Así, el exjugador del Feyenoord, de 25 años, encaminó la victoria en el amistoso. Tras el 1-0, también vieron puerta Bambasé Conté y Umut Tohumcu.

A diferencia de Burger, Mats Rots, llegado desde el FC Twente, comenzó en el banquillo. El lateral izquierdo entró tras el descanso en sustitución de Bernardo y disputó la última media hora.

El Hoffenheim terminó la pasada temporada en una meritoria quinta posición y se clasificó así para la Europa League. La desventaja respecto al cuarto, el VfB Stuttgart, que jugará la Champions League, fue de solo un punto.

El Hoffenheim se está moviendo bastante en el mercado y, además de Rots, también ha incorporado a Nathan De Cat (Anderlecht, 18,5 millones), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg, 10), Catejan Lenz (VfL Bochum, 10) y Alessandro Vogt (St. Gallen, 2,7) para la Bundesliga.