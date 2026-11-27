Cómo ver el Woking vs Barrow con una VPN

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Previa del partido

National League - Jornada 20 28 nov 2026 - 07:30 Laithwaite Community Stadium

El Woking recibe al Barrow en el Laithwaite Community Stadium en un partido de la National League al que ambos llegan tras jugar entre semana.

El Woking ocupa el 14.º puesto de la clasificación y está dirigido por Craig Ross. El martes por la noche ganó 4-3 al Worthing, un resultado que le permitió dejar atrás una dura derrota sufrida el sábado.

Esa derrota llegó ante el FC Halifax Town, que se impuso al Woking por 5-0. Su defensa ha sufrido en las últimas semanas y el encuentro contra el Worthing fue otro partido con muchos goles en ambas porterías.

El Barrow llega en novena posición, dirigido por Adam Murray. El martes ganó 1-0 a domicilio al Boston United y reaccionó así a la derrota por 2-0 sufrida tres días antes en el campo del Carlisle United.

Al equipo de Murray le ha costado poco mantener su portería a salvo fuera de casa últimamente. Ganó 3-0 en el campo del Gateshead el 14 de noviembre y, una semana después, eliminó al Gillingham de la FA Cup con una victoria por 1-0. Por eso viaja con confianza en su solidez defensiva.

El Woking tendrá que mejorar en defensa para impedir que el Barrow prolongue esa racha. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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