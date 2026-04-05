Wim Kieft, atónito: «Es un icono, ¡pero ya no aporta nada, cero!»

En el programa «Studio Voetbal» del domingo por la noche se criticó duramente al Liverpool, que sufrió una dolorosa derrota en los cuartos de final de la FA Cup. El equipo de Arne Slot cayó por 4-0 ante el Manchester City y causó una impresión desconcertantemente débil. Los analistas hablan de gran preocupación, tanto por el ataque como por la defensa.

El Liverpool recibió un duro golpe en el Etihad Stadium. Erling Haaland fue el gran protagonista con un hat-trick, mientras que Mohamed Salah incluso falló un penalti. El equipo de Slot empezó bastante bien, pero se vino abajo por completo tras el descanso.

Boudewijn Zenden señala en la retransmisión el problema estructural del Liverpool. «El fútbol es sencillo: si marcas un gol más, todo va bien. Pero si no marcas y en defensa eres un colador, entonces tienes problemas». Según el exjugador, actualmente falta estabilidad.

Zenden vio a varios jugadores caer por debajo del nivel mínimo. «Haaland marca tres, Konaté no tiene buen aspecto, Van Dijk tampoco está bien. Gómez está marcando mal, simplemente pasan demasiadas cosas».

Rafael van der Vaart ve un gran contraste con la temporada pasada en el equipo de Slot. «El año pasado a menudo salía bien, en el último minuto. Entonces dices: eso no puede ser casualidad. Pero el fútbol también es un poco de suerte y ahora simplemente no nos acompaña». Según él, ahora queda claro lo estrechos que son los márgenes.

Wim Kieft dirigió sus críticas principalmente a Salah, que volvió a decepcionar. «Entiendo que sea un icono, pero ya no aporta nada. Cero». El analista se pregunta abiertamente si el delantero sigue teniendo cabida en el once inicial. «Entiendo perfectamente la dificultad que eso conlleva, porque es un icono, y quizá se tema que después todo se venga abajo».

Kieft se sorprende por el rapidísimo declive del egipcio. «¿No puede ser que, de repente, todo haya terminado? ¿Que seas demasiado mayor y ya no puedas más?». Van der Vaart añade que a Salah le falta la explosividad que tenía en años anteriores.

Arno Vermeulen concluye expresando su preocupación por Virgil van Dijk de cara a la selección holandesa. «Koeman estará preocupado por Van Dijk. Si ves la velocidad de los delanteros del City y cómo se mueve Van Dijk, en un Mundial no puedes dejar demasiado espacio».