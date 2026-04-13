Wilfred Genee ha explicado que Arjen Robben le empujó durante un partido amateur. El presentador de «Vandaag Inside» asegura que le sorprende el comportamiento del exfutbolista holandés y que no es la primera vez que ocurre.

Robben, entrenador del FC Groningen Sub-14, vio cómo su equipo perdía 1-0 contra el líder, el Viktoria, donde juega el hijo de Genee. Al final del partido se produjo una discusión entre Robben y el árbitro, y Genee intervino.

Robben, molesto, empujó al conductor y le espetó: «No te metas en esto».

Johan Derksen se mostró sorprendido: «Tú te lo tomas a broma, pero a mí no me hace gracia que un jugador con tantos partidos como internacional te dé un empujón. Entonces sí que te lo habrás ganado, ¿no?», dijo el exlateral.

Genee añade: «Antes del partido, un árbitro veterano esperaba a Robben con su teléfono para hacerse una foto, pero él se negó».

Genee añade que, durante el partido, Robben protestó airadamente cada decisión arbitral y, al descanso, con el 1-0 a favor del equipo de su hijo, se enfureció por un saque de puerta o un córner.

René van der Gijp no puede contener la risa al ver al árbitro y comenta: «Es solo un tipo que los sábados pita un partido por diversión». Derksen añade: «Tampoco me lo imagino con Arjen Robben; es una vergüenza verle ahí delante del banquillo como un payaso en un club amateur».

Genee critica las decisiones arbitrales: «En la primera parte anularon un gol legal y debieron pitar penalti; el marcador debería haber sido 3-0».

Tras el partido, Genee se acercó a Robben. «Le dije: “Tranquilo”. Y él respondió: “¿Qué quieres?”».

Genee pensó que era una broma del exdelantero, pero aclara que no: «También me llamó “tonto”».

Valentín Driessen sugiere que Genee buscó la confrontación, pero el presentador lo niega. «Me acerqué porque en la primera parte me había sorprendido mucho. El árbitro estaba desconcertado y no vio el penalti por los gritos desde la banda. En la segunda parte entró al campo y no paró de gritarle al árbitro... Una pena».