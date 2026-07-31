Wenger, el silencioso: ¿es el cerebro tras los planes de Infantino?

El histórico entrenador del Arsenal, Arsène Wenger, se ha convertido en blanco de las críticas, después de pasar de ser "el profesor" con ideas influyentes en el fútbol a uno de los principales apoyos de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", según un artículo del destacado periodista del"Daily Mail" británico, Chris Wheeler, quien consideró que el francés "destruyó su propio legado".

Wheeler agregó que Wenger elogió a Infantino, el pasado febrero, con motivo del décimo aniversario de su presidencia de la "FIFA", al afirmar: "Gianni siempre está dispuesto a avanzar y a crear nuevas ideas. Está abierto a las nuevas ideas", una frase que el autor utilizó como punto de partida para criticar varias de las ideas del presidente de la Federación Internacional.

Lee también

"¿Por qué le preguntan por su religión?": nueva polémica en Francia sobre Zidane

Hoeness sobre los rumores del Real Madrid: aunque venga el emperador de China no negociaremos con él

El artículo señaló que Infantino impulsó, durante los últimos años, la celebración del Mundial en Qatar durante el periodo navideño, y el aumento del número de selecciones a 48 en la edición de 2026, además de plantear la idea de elevar la cifra a 64 en 2030, junto con las pausas obligatorias de hidratación en el Mundial, así como la concesión al presidente estadounidense Donald Trump del premio "FIFA" de la paz, y otras posturas que suscitaron polémica política y deportiva.

Wheeler considera que la más reciente y peligrosa de las ideas de Infantino consiste en el proyecto de abrir el valor comercial de las competiciones de la "FIFA" a inversores del sector privado, en un acuerdo cuyo valor alcanza los 3.100 millones de libras esterlinas, un proyecto que desató una crisis mundial y afrontó una amplia oposición, destacando la amenaza de la "UEFA" de boicotear las competiciones de la "FIFA".

El papel de Wenger

El artículo indica que Wenger, de 76 años, está del lado de Infantino en su condición de responsable del desarrollo del fútbol mundial en la "FIFA", y es considerado parte de su círculo íntimo, y una de las personas que se cree que tenían conocimiento del nuevo y polémico proyecto, e incluso podría haber jugado un papel en su gestación, dada su cercanía a Infantino.

Wheeler agregó que el francés sigue realizando aportaciones positivas, entre ellas destaca su liderazgo del programa de la "FIFA" para el desarrollo de talentos, valorado en 160 millones de libras esterlinas, en los países que carecen de itinerarios profesionales para los jóvenes, además de presidir un grupo de trabajo dedicado al bienestar de los jugadores, pese a su propuesta de celebrar el Mundial cada dos años.

"El egoísmo de Infantino"

Pero Wheeler considera que Wenger, a quien se veía como el poseedor de una visión que cambió el fútbol inglés, ya no utiliza su influencia para hacer frente a lo que el artículo describe como el egoísmo de Infantino, citando como ejemplo su elogio al éxito del sistema de las 48 selecciones, a pesar de reconocer que las pausas de hidratación no fueron del agrado de todos.

El artículo concluye poniendo en duda la postura de Wenger respecto al proyecto de "vender" el Mundial, especialmente con la oferta de Infantino de conceder a las federaciones miembro 30 millones de libras esterlinas si aceptaban el proyecto antes del 19 de septiembre, en medio de la resistencia mundial y la amenaza europea del boicot.

Y pese al intento de la "FIFA" de calmar la crisis con un comunicado en el que afirmó: "Nadie está vendiendo el fútbol. Esto no es algo que la FIFA vaya a aceptar jamás", Wheeler considera que Infantino ha quedado expuesto ante el mundo, y que Wenger, en lugar de hacerle frente, "se sitúa con fuerza detrás de él", describiendo al veterano francés como un "subordinado silencioso que camina detrás de su señor Gianni Infantino", y preguntándose si el exentrenador del Arsenal es "la verdadera mente detrás de los insensatos planes de la FIFA", en palabras del autor.



