El argelino Noureddine Ould Ali, seleccionador de Yemen, no ocultó su decepción tras la derrota ante Qatar por un gol a cero, subrayando que su equipo intentó dar todo de sí, pero el gol qatarí, el cansancio y la humedad afectaron sus cálculos durante el partido.

La selección yemení perdió ante su homóloga qatarí este domingo, en el estadio Al Inmaa, en el marco de la segunda jornada de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", continuando así su recorrido en el torneo sin sumar puntos.

Ould Ali declaró durante la rueda de prensa posterior al encuentro: "Queríamos resarcirnos, lo intentamos y lo dimos todo. Hicimos algunos cambios y aumentamos la presión sobre el rival, pero el gol desbarató nuestros planes. Felicito a la selección qatarí por la victoria y la clasificación".

Y añadió: "El cansancio y la humedad fueron de las causas de la derrota, y afectaron a ambas selecciones; además, uno de nuestros jugadores fue trasladado al hospital. En cambio, la experiencia y la participación en grandes torneos regionales beneficiaron a la selección qatarí".









Sobre el arbitraje, el entrenador de Yemen se negó a entrar en valoraciones tajantes, aclarando: "El tema del arbitraje se lo dejaré a los expertos en arbitraje y a los analistas, pero nuestro nivel fue mejor que el del primer partido, e intentaremos ofrecer un buen nivel en el último encuentro".

Asimismo, Ould Ali defendió al árbitro jordano Adham Makhadmeh, diciendo: "Adham Makhadmeh es un árbitro respetable, y los errores ocurren en todas partes. Espero que la prensa yemení anime a los jugadores y les brinde apoyo, pues somos un solo sistema, y nuestro objetivo es claro: dar todo lo que tenemos por el fútbol yemení".