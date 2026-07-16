Walker: «No veo ninguna diferencia entre Tuchel y Southgate»

El exinternacional inglés Kyle Walker cree que no hay diferencia entre Thomas Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra, y su predecesor, Gareth Southgate, tras la eliminación en semifinales del Mundial 2026.

Inglaterra perdió 2-1 contra Argentina en semifinales, así que el domingo jugará por el tercer puesto ante Francia.

Argentina perdía 1-0 tras el gol de Anthony Gordon en el 55’, pero lo dio la vuelta con tantos de Enzo Fernández (85’) y Lautaro Martínez (90+2’).

Tuchel fue criticado por medios y afición por replegarse atrás más de media hora y hacer solo cambios defensivos; aun así, encajó dos goles en los últimos minutos que eliminaron a los Tres Leones de la final.

Walker, exjugador del Manchester City, declaró al diario «The Sun»: «Thomas Tuchel fue nombrado seleccionador de Inglaterra para llevarnos a la victoria. Pero, como alguien que jugó a las órdenes de Gareth Southgate, no veo una gran diferencia entre lo que hicimos en este Mundial y lo que hicimos cuando él estaba al mando».

Y añadió: «Gareth nos llevó a las semifinales del Mundial 2018 y a dos finales de la Eurocopa. Quizá ahora la gente valore lo que hizo y lo difícil que es superar esa barrera en cualquier competición».

El actual jugador del Burnley añadió: «Es la misma historia de los últimos diez años. Siempre hay dudas con la selección de Inglaterra. Seguimos compitiendo, pero no basta».

Reconoce el esfuerzo de los jugadores, pero entiende la decepción de la afición.

Y concluyó: «Los jugadores se esforzaron al máximo y estuvieron a punto de lograrlo; esta vez nos acercamos más que en el último Mundial, pero seguimos sin conseguirlo».

Además, reconoció que es complicado para el entrenador elegir la alineación cuando los mejores jugadores acumulan muchos partidos y sufren lesiones.

Y añadió: «No vimos la mejor versión de Bukayo Saka, ni quizá tampoco, en cierta medida, de Declan Rice. Además, John Stones solo jugó unos pocos partidos y Reece James apenas participó en el torneo».

«Nos costó decidir quién jugaría en el lateral izquierdo y quién se quedaría fuera».

Además, Tuchel tiene contrato hasta la próxima Eurocopa, así que confiamos en que continúe.

Sobre la posibilidad de que Tuchel se marche y llegue otro entrenador, añadió: «¿Podríamos dársela a un técnico inglés? Pero, ¿hay alguno de su nivel? Probablemente no».

Y añadió: «Para ser seleccionador de Inglaterra hay que haber dirigido a uno de los seis mejores equipos, jugar la Liga de Campeones y ganar títulos».

Mencionó a Eddie Howe, pero admitió que su currículum aún no lo avala para el cargo.

Concluyó: «Por eso no creo que haya llegado el momento de cambiar de seleccionador tras el torneo».



