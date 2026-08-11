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وليد الفراجActionMa3Waleed

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Walid Al-Faraj: ¡el gasto en la Liga Saudí sorprenderá a todos!

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El periodista saudí comenta las novedades de la Liga Roshn

El periodista saudí Waleed Al-Farraj aseguró que el volumen de gasto en la Liga Roshan saudí durante el próximo periodo sorprenderá a todos.

Al-Farraj publicó un tuit, a través de su cuenta personal en la red social "X", en el que escribió: "Mi consejo para cualquier jugador saudí cuyo contrato haya terminado o esté próximo a terminar es que reduzca sus exigencias económicas".

Y explicó: "Sé que los agentes presionan, y que los jugadores tienen grandes ambiciones, pero el panorama económico en los clubes, y la reducción del apoyo a los fichajes, será impactante para todos".

Y concluyó: "El inteligente firma un contrato aceptable; el próximo periodo estará marcado por la austeridad en el gasto".

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Las declaraciones de Waleed Al-Farraj vienen a confirmar lo que había dicho anteriormente, en el sentido de que el volumen de gasto en los fichajes de la liga saudí será menor durante el próximo periodo, ante la tendencia hacia la incorporación de jugadores jóvenes, en lugar de estrellas de primer nivel.

Esa política quedó confirmada durante el actual mercado de fichajes de verano, donde la mayoría de los equipos optaron por contratar a jugadores jóvenes, sin fichar a ninguna estrella de primer nivel del fútbol mundial.

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