En una nueva escalada que refleja la magnitud de la tensión entre el Real Madrid y el sistema arbitral español, el portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, estalló públicamente de ira por la filtración del nombre del árbitro encargado de dirigir el esperado Clásico ante el Barcelona el próximo domingo.

La filtración no fue una simple noticia pasajera en los pasillos de la prensa, sino que se convirtió en una cuestión de opinión pública después de que el programa "El Chiringuito" confirmara al entrenador que el árbitro procedente de Benidorm, Martínez Munuera, será quien dirija el enfrentamiento, en lugar del primer candidato, Alberola Rojas.

Un malestar contenido que estalla tras el Leipzig

El estallido de Mourinho llegó en un momento delicado, concretamente el pasado miércoles, tras la abultada derrota ante el Leipzig por 4-1. En medio del torrente de preguntas sobre el rendimiento y el resultado, al entrenador portugués solo le interesó una pregunta sobre la identidad del árbitro del Clásico.

Mourinho respondió de forma escueta y contundente: "No creo que sea cierto, o si lo es, está fuera de contexto, porque el nombre del árbitro no se anuncia oficialmente hasta 24 horas antes del partido. Este tipo de información no me gusta, y no me refiero al árbitro en sí".

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Con estas palabras, Mourinho puso los puntos sobre las íes, dejando claro que su objeción no es contra la persona de Martínez Munuera, sino contra el principio mismo de la filtración y su sospechoso momento.

El momento de la filtración despierta sospechas

Mourinho explicó, en declaraciones recogidas por el diario español "Sport", que lo que despierta su recelo es la ruptura del protocolo vigente esta temporada, según el cual los árbitros se determinan internamente como máximo cuatro días antes del partido, pero el anuncio oficial no se produce hasta solo 24 horas antes, plazo en el que insistió el entrenador.

Y no es la primera vez que el "Special One" abre este asunto, pues antes del enfrentamiento ante la Roma en la Liga de Campeones expresó esa misma preocupación tras la filtración del nombre de Alejandro Hernández como árbitro del partido, cuando pronunció su célebre frase: "Confío en todos los árbitros, lo único que despierta mis dudas es conocer el nombre del árbitro tres semanas antes del partido, y no solo 24 horas antes".

Un trasfondo encendido: del derbi de Madrid al Clásico

Las últimas declaraciones de Mourinho no pueden desvincularse del contexto general de tensión entre el Real Madrid y el comité de árbitros, pues la disputa alcanzó su punto álgido tras el derbi de Madrid ante el Atlético, que el conjunto blanco perdió y terminó con diez jugadores después de la expulsión del defensa Huijsen.

Aquel día, Mourinho rompió su tregua mediática y se presentó en la rueda de prensa portando imágenes impresas de las jugadas polémicas, que le habían facilitado los analistas del equipo, para lanzar su declaración incendiaria: "Pensaba que había encontrado una Liga distinta de la que dejé", antes de describir al árbitro Ortiz Arias como "un pobre hombre que vino aquí y no pudo soportar la presión".

La elección de un árbitro residente en Madrid para dirigir el derbi fue consecuencia de la reforma de raíz liderada por Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) desde julio de 2025, que dictamina la eliminación progresiva del criterio de dependencia territorial en la temporada 2025/26, una decisión que muchos analistas consideraron una apuesta fallida, lo que llevó al comité a centrar las designaciones del Clásico en árbitros que portan el escudo internacional.

¿Quién es el esperado árbitro del Clásico?

Martínez Munuera, que porta el escudo internacional desde el año 2015, es uno de los árbitros con una experiencia que supera la década en los estadios internacionales acreditados por la FIFA, y figuraba en una lista que incluía nombres de peso como Alejandro Hernández y Sánchez Martínez. Esta temporada ha dirigido cuatro partidos internacionales como árbitro principal, aunque no en las rondas decisivas de la Liga de Campeones de Europa.

En el ámbito nacional, esta temporada ha dirigido dos grandes partidos de los dos colosos: la victoria del Barcelona ante el Sevilla por 3-1 en el Sánchez-Pizjuán, y la victoria del Real Madrid ante el Málaga por 4-0 en el Santiago Bernabéu.

Pese a ello, su nombre sigue ligado a un recuerdo poco grato en Madrid, tras su polémica actuación ante Osasuna en marzo de 2024, cuando el conjunto blanco lo acusó de ignorar los insultos racistas que sufrió Vinicius Junior en el estadio de El Sadar, pese a la advertencia del jugador y de sus compañeros, según el relato del club.



