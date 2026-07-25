Vozinha ha completado su llegada como agente libre al Colo Colo chileno, según ha dicho el presidente del club. El guardameta de Cabo Verde firma un contrato por año y medio.

El portero de Cabo Verde, que con varias paradas brillantes logró mantener a su selección en un meritorio empate 0-0 ante España, no carecía precisamente de pretendientes: entre otros, el Inter Miami estaba interesado en el veterano arquero de 40 años.

Además de Colo Colo e Inter Miami, varios clubes sudamericanos se habían interesado por él, pero el campeón récord de Chile (34 veces) es ahora el que se lleva el gato al agua.





Este fin de semana, Vozinha viajará a Chile para pasar el reconocimiento médico; después, el guardameta de 40 años firmará su contrato.

Vozinha llevaba tiempo en conversaciones con Colo Colo. Sin embargo, el entorno de Vozinha no quedó impresionado con la primera oferta llegada desde Chile y presentó una contraoferta. Colo Colo la ha aceptado.

Gracias a sus grandes actuaciones en el Mundial, Cabo Verde logró clasificarse para la siguiente ronda. También en los dieciseisavos de final, Vozinha dejó varias paradas de mérito, pero no fue suficiente. Tras 120 minutos de juego, Argentina se impuso por 3-2 al país africano.

Vozinha se hizo de repente mundialmente famoso tras su papel de héroe ante España. En cuestión de pocos días, pasó de 25.000 seguidores en Instagram a más de 25 millones.