El caso del siglo en el fútbol inglés ha entrado en su capítulo más apasionante y complejo, ya que, horas después de que se dictara el fallo histórico que declaró culpable al Manchester City de 114 infracciones financieras de un total de 115 cargos, los Citizens anunciaron el inicio de una nueva batalla legal que podría aplazar su destino hasta el próximo año.

El City confirmó, en un comunicado oficial el viernes, que ha presentado formalmente su recurso, impugnando la decisión de la comisión independiente de la Premier League, dando así inicio a la cuenta atrás hacia una fase decisiva durante la cual Inglaterra no verá imponerse ninguna sanción hasta que se completen todos los procedimientos judiciales.

¿Qué sucederá ahora? ¿Cuáles son los pasos y la cronología de las siguientes etapas en el caso de la condena al City que sacude el trono de la Premier League?

Un consejo judicial nuevo y totalmente independiente

El primer paso ya ha comenzado, según «Mundo Deportivo», ya que, tras presentar el recurso, el caso pasará a un consejo de apelación independiente y totalmente separado tanto de la Premier League como de la comisión independiente que dictó el primer fallo condenatorio.

Este consejo está compuesto únicamente por tres miembros, presididos por un exjuez, y todos ellos son designados por el presidente independiente de la comisión judicial de la Premier League para garantizar la total imparcialidad.

El Manchester City reveló en su comunicado los pilares de su recurso, que se basa en la existencia de «errores jurídicos, errores en los principios aplicados y errores en la valoración de los hechos y las pruebas», afirmando que posee las pruebas que respaldan su impugnación.

El papel de este consejo no se limitará a revisar la sanción, sino que se extenderá a revisar la decisión completa desde su raíz.

La fecha decisiva: la cuenta atrás ha comenzado

El reglamento de la Premier League establece un marco temporal claro y estricto, ya que, según las normas, los procedimientos de apelación deben concluir por completo en un plazo de 12 semanas desde la fecha de su presentación.

Se espera que la propia vista dure un máximo de cinco días, y, tras su conclusión, el consejo de apelación dispondrá de 30 días para emitir su decisión final y motivada.

Y dado que el recurso se presentó el 1 de octubre, los cálculos indican que la revisión concluirá a finales de diciembre de 2026, de modo que la decisión final que determinará el destino del club se emitirá a comienzos de 2027.

Los tres escenarios sobre la mesa

La decisión está ahora únicamente en manos del consejo de apelación, que tiene ante sí tres escenarios:

Primero: el fallo a favor del Manchester City, lo que significaría anular los resultados impugnados, invalidar por completo las 114 infracciones y el regreso del club a terreno seguro.

Segundo: el rechazo del recurso y la ratificación del primer fallo de la comisión independiente que condena al club por todos los cargos, un escenario que abriría la puerta a sanciones históricas.

Tercero: la solución intermedia, mediante la modificación de la decisión, es decir, la anulación de algunas infracciones y el mantenimiento de otras, o la atenuación de la calificación jurídica de las infracciones.

¿Cuándo se anunciará la sanción?

Este es el punto más importante que espera la afición futbolística inglesa. Y, según las normas vigentes en Inglaterra, no puede imponerse ninguna sanción mientras estén en curso los procedimientos de apelación.

Y pese al deseo de la Premier League de agilizar los trámites, la ley es clara: la sanción final —que podría oscilar entre el descuento de puntos y el descenso— no se determinará hasta que el comité de apelación tome su decisión final. Esto significa que el destino del City no se resolverá antes de comienzos de 2027.









El inicio de la batalla judicial

Si el comité de apelación dicta una decisión contra el Manchester City y ratifica las infracciones, la historia terminará deportivamente en este punto, ya que el reglamento de la competición no permite presentar un segundo recurso deportivo ante ningún otro organismo dentro del sistema de la Premier League.

Pero esto no significa la rendición del City, pues el club ha dejado la puerta abierta a recurrir a la justicia civil, donde podría apelar ante el Tribunal Superior británico alegando que los procedimientos no fueron justos ni imparciales, una vía legal totalmente distinta del recurso deportivo interno.

Y según confirmó la cadena «Sky Sports», el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no será una opción disponible esta vez, y el club no podrá recurrir a él como hizo en 2020, cuando logró levantar la prohibición de participación europea de dos años que le había impuesto la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), porque aquel caso estaba sujeto al sistema disciplinario de la UEFA, y no al de la Premier League.