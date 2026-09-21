Desde la llegada de Cristiano Ronaldo a la liga saudí, la carrera por la Bota de Oro se ha convertido en uno de los mayores desafíos que afronta la estrella portuguesa con el Al Nassr, pero el inicio actual lo coloca en una situación diferente, después de alejarse pronto del liderato de los goleadores y encontrarse persiguiendo a un rival al que conoce bien.

Ronaldo ha marcado solo 3 goles durante las siete primeras jornadas de la Roshn Saudi League esta temporada, mientras que Ivan Toney ha explotado de cara al gol y ha alcanzado los 10 tantos, encabezando la carrera, mientras que Alexandre Lacazette, delantero del Neom, figura entre sus perseguidores más cercanos.

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La escena recuerda lo ocurrido la temporada pasada, cuando Ronaldo terminó la carrera de goleadores en el tercer puesto con 28 goles, por detrás de Julián Quiñones, ganador de la Bota de Oro con 33 goles, y de Ivan Toney, que quedó segundo con 32 goles.

Toney repite el desafío y Ronaldo empieza desde atrás

Lo llamativo es que Toney es el mismo rival que superó a Ronaldo la temporada pasada, y ahora ha comenzado la nueva edición de la carrera con más fuerza, después de marcar 10 goles de forma temprana, lo que coloca a la estrella portuguesa ante una tarea nada sencilla para recuperar la diferencia de siete goles.

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Ronaldo tiene, sin duda, tiempo suficiente para recuperarse, sobre todo porque la temporada aún está en sus inicios, y sus cifras anteriores confirman su capacidad para marcar grandes cantidades de goles. Pero el problema es que la continuidad de Toney anotando hará que la tarea de alcanzarlo sea más difícil con el paso de las jornadas.

En contrapartida, el Al Nassr cuenta con un potente grupo ofensivo que incluye a João Félix, Sadio Mané y Angelo, lo que otorga al equipo múltiples soluciones ofensivas, pero también significa que los goles y las ocasiones no van necesariamente solo a Ronaldo.

Y queda la pregunta: ¿será el inicio actual un simple retraso temporal en una carrera larga, o se encontrará Ronaldo ante el mismo escenario de la temporada pasada? Hasta ahora, los números otorgan a Toney una ventaja clara, pero la experiencia de Ronaldo dice que juzgar la carrera de goleadores tras solo siete jornadas sigue siendo prematuro.