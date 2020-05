¿Volver a Chivas? Alanís: "Es difícil, quiero disfrutar y jugar"

El defensa mexicano habló con Goal sobre la posibilidad de regresar a Guadalajara.

Oswaldo Alanís, defensor mexicano que se encuentra a préstamo por un año con San José Earthquakes de la MLS, aceptó que podría ser complicado un regreso a Chivas por las oportunidades que le han brindado en el equipo de Matías Almeyda.

Pese a ello, el central zurdo evitó enfocarse en lo que pueda venir a futuro, toda vez que tiene la opción de renovar su préstamo hasta 2022 aunque tendría que reportar con el Rebaño en diciembre del 2021.

“Es difícil decir qué me gustaría (volver a ) porque yo quiero disfrutar el futbol y jugar, eso es lo que a mi me gusta, aportar lo mayor que pueda, pensar que tengo esto, si disfruto, lo hago bien y sigo sumando y creciendo se van a dar cosas muy buenas”, confesó en entrevista con Goal.

Luego de no haber sido contemplado por Luis Fernando Tena para ningún encuentro en el Guadalajara, encontró la oportunidad en el futbol de los donde marcó un gol y disputó los dos encuentros como titular hasta la suspensión de la temporada por la pandemia de coronavirus.

“Estoy tranquilo, contento de tener esta oportunidad, disfrutando, pensando en lo que tengo en este momento, no lo que puede pasar, no sabemos cómo se puede resolver y cómo la vida nos puede llevar por diferentes caminos”, mencionó.

En el mismo sentido, Oswaldo agregó: “Es difícil volver a esos momentos, como que momentos que no son tan cómodos y más que no tuve actividad en la Liga ni en la Copa, ni estando considerado de buena manera, es difícil, por eso también se toman decisiones, en este momento se da esta opción, ellos me la brindan, es algo que me brindan, no fue algo que buscara”.

Respecto a ello, Alanís Pantoja no niega la sensación por no haber recibido oportunidades en : “No jugar nunca va a ser positivo para un jugador, siempre va a ser un sentimiento que cuesta, que quisieras que fuera de otra manera, pero más que doler busqué lo que venía, lo que tenía la opción, duele en una medida, no es algo que gustaría, que cualquiera quisiera y más por lo que sé que puedo aportar y tengo la capacidad, el momento como estoy, los años en los que estoy, es como cierta impotencia no poder aportar, sí cuesta en ese sentido”

El canterano de los extintos Tecos de la UAG aceptó que la aventura en San José le ha dado el lugar que necesitaba: “Me siento valorado, me siento motivado, con esa confianza e intención de poder hacerle recíproco a esa confianza que me están dando a esa oportunidad que me brindan. Es algo positivo que agradezco”.

Oswaldo, quien no ha visto actividad con Selección desde la derrota con Estados Unidos en septiembre del 2018 mantiene la ilusión de poder ser contemplado por el nuevo entrenador Gerardo Martino.

“Quiero estar, tengo la capacidad de sumar, si la vida me lo permite y las personas que están lo permiten yo encantado, sé que pronto vendrá. No soy de exigir. Estoy trabajando, seguir adelante, las cosas se darán de la mejor manera. Estoy tranquilo, pensando en lo que tengo, ahorita es San José, aportar al máximo, lo demás lo iré ganando. Trabajando se dará, haciendo buenas actuaciones lo demás viene, estoy trabajando. Pensar en lo que viene”, puntualizó.

El futbolista de 31 años confía que la transición -Real no haya sido un factor para no volver al Tri: “Ahí es difícil, quiero aportar, aportar en Selecció, suman varias cosas, que no haya sido por eso y nada más por una decisión personal, por gusto o algo así. Al final es algo que no voy a cambiar. Me enfoco en lo de ahorita, lo que puedo trabajar ahora, quiero dar todo de mi, si puedo regresar a Selección encantado, sumaré y estaré feliz de poder aportar a mi Selección”.