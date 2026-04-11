«Viví un momento excepcional que cambió muchas cosas en mi interior»... Diop explica por qué eligió Marruecos

El agente de Issa Diop explicó que el defensa eligió la selección marroquí por un fuerte vínculo emocional con el país, no solo por motivos deportivos.

En declaraciones a «Radio Mars», el representante subrayó que el defensa no lo vio como una decisión deportiva, sino como un regreso lógico a sus raíces: siempre ha visitado el país con frecuencia y lo siente parte de su identidad.

Era consciente de las críticas, pero optó por la convicción personal frente al interés inmediato.

El agente recordó el momento en que Diop vistió por primera vez la camiseta de la selección: un instante excepcional que lo marcó profundamente, sobre todo al escuchar el himno nacional, pues sintió que era la culminación de un largo vínculo emocional con los «Leones del Atlas».