Cómo ver el Vitoria vs. Fluminense con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 34 6 nov 2026 - 18:00

El Vitoria recibe al Fluminense en un partido de la Serie A que enfrenta a un equipo que lucha por evitar el descenso con uno de los mejores de la competición. El encuentro se disputa en el campo del Vitoria, con ambos clubes en situaciones opuestas en la clasificación.

El Vitoria ocupa el 15.º puesto de la Serie A y está inmerso en la lucha por la permanencia bajo las órdenes de Cleber dos Santos. Su trayectoria reciente ha sido mala y llega a este encuentro tras perder ante el Coritiba en su último partido de liga.

El Fluminense llega en una situación mucho mejor: ocupa la cuarta posición bajo las órdenes de Marcao. El club de Río de Janeiro ha sido uno de los más regulares de la competición y llega a Salvador con una plantilla de gran calidad.

Sin embargo, el equipo visitante también tiene sus complicaciones. El Fluminense ha tenido que compaginar sus compromisos en la Copa Libertadores con la competición nacional, y ese calendario le ha pasado factura, con dos derrotas consecutivas ante el Palmeiras en el torneo continental.

Para el Vitoria, la distancia respecto a los puestos de permanencia es lo bastante pequeña como para que una victoria le dé un respiro importante. Para el Fluminense, los tres puntos le permitirían mantener la presión sobre los clubes que tiene por delante y reforzar sus opciones de acabar entre los cuatro primeros.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Vitoria vs. Fluminense, incluida la hora de inicio y las novedades de los equipos.

Novedades y plantillas de los equipos