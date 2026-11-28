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El brasileño Vitor Roque, delantero del Palmeiras, ha criticado su anterior etapa en el Barcelona. Ha revelado que le faltó el respaldo del entrenador, Xavi Hernández, durante el tiempo que pasó en el conjunto catalán y ha asegurado que la comunicación con él fue muy escasa.

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Roque, de 21 años, explicó en una entrevista con el diario español AS que vivió grandes dificultades durante los meses en los que vistió la camiseta del Barcelona: «A veces es importante tener el apoyo del entrenador, pero yo no lo tuve cuando llegué al Barcelona. Apenas me hablaba nadie, ¿entiendes?».

El delantero brasileño, que actualmente milita en el Palmeiras, se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes, y también recordó los detalles de su experiencia en el club catalán, que no estuvo exenta de dificultades.

«Tigrinho» llegó al Barcelona en enero de 2024, con solo 18 años, después de que el club catalán se apresurara a cerrar su fichaje. Sin embargo, su adaptación al equipo se vio condicionada desde el principio por los problemas físicos que arrastraba.

Sobre aquella etapa, Roque afirmó: «Llegué al Barcelona con 18 años. Era un sueño hecho realidad para mí jugar en uno de los clubes más grandes del mundo, pero la experiencia fue algo complicada».

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El delantero brasileño reveló que llegó al Barcelona con una lesión en el ligamento entre la tibia y el peroné, que había sufrido durante su etapa en el Athletico Paranaense, y señaló que en principio debía haberse operado antes de viajar a España.

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Al recordar sus problemas con la lesión, añadió: «Llegué con muchísimo dolor. Durante ese tiempo hice fisioterapia e intenté alcanzar la mejor forma física posible, pero al final no lo conseguimos. No pude rendir al nivel exigido en el fútbol».

Roque también puso el foco en lo que considera una falta de paciencia con los jóvenes sudamericanos que llegan a los campos europeos, y citó los casos de Franco Mastantuono y Endrick para subrayar que necesitan un periodo de adaptación.

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«La gente piensa que cuando llegamos tenemos que empezar a jugar al 100% de inmediato, dar todo lo que tenemos y nuestro mejor fútbol, pero las cosas no funcionan así. Necesitamos paciencia», explicó.

En la misma línea, «Tigrinho» insistió en que mudarse a un país nuevo y enfrentarse a un idioma diferente sin el apoyo suficiente complica aún más la tarea de los jugadores jóvenes.

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«A veces no tenemos el tiempo que necesitamos para adaptarnos. Somos muy jóvenes y aprender un idioma nuevo es muy difícil», prosiguió.

Pese a las dificultades que vivió en el Barcelona, Vitor Roque aseguró que no guarda rencor al club. Reconoció que lo ocurrido todavía le deja «cierta pena», pero recalcó que ha perdonado a todos y que ahora es feliz en el Palmeiras.

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Para cerrar sus declaraciones, afirmó: «Aprendí que, pase lo que pase, hay que seguir trabajando y esforzándose, y aprovechar las oportunidades que se nos dan, por pocas que sean a veces. Ahora tenemos que escribir una nueva historia».