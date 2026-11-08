El partido entre el Vitesse y el De Graafschap ha sido suspendido este domingo por la tarde, según ha anunciado el Vitesse. El autobús de los jugadores visitantes fue detenido por aficionados de su propio club, enfadados porque no se les permitía asistir al encuentro. Por ello, el partido no se disputará.

El año pasado se produjeron graves disturbios en el encuentro entre ambos equipos. Después se decidió que el De Graafschap podría llevar a la siguiente edición, la de este fin de semana, un máximo de 500 aficionados visitantes en lugar de los 800 habituales.

La decisión incluía varias «condiciones de seguridad estrictas». Entre ellas, debía ser posible revisar el material de animación antes de la llegada de los aficionados.

Sin embargo, según el Vitesse, el sábado por la noche se supo, a través de información policial y de conversaciones con el De Graafschap, que una parte de los seguidores se negaba a ello. Esos aficionados querían llevar material de animación de una forma contraria a lo acordado.

El triángulo de seguridad temía que eso provocara nuevos disturbios y, por tanto, no consideró responsable permitir la entrada de aficionados visitantes. «Las autoridades locales temen una alteración del orden público y la seguridad, posiblemente grave, tanto en los alrededores del estadio como en su interior», escribió el Vitesse.

Ahmed Marcouch, alcalde de Arnhem, explicó: «El fútbol es de todos. Pero la hospitalidad no da carta blanca para incumplir los acuerdos de seguridad. Durante las últimas semanas hemos ofrecido al De Graafschap todo el margen, el tiempo y las posibilidades para que este partido pudiera disputarse de forma segura con aficionados visitantes».

«El sábado se intentó de nuevo llegar a acuerdos viables. Pero si los aficionados manifiestan de antemano que no quieren cumplir las condiciones y su propio club no puede garantizar que se respeten los acuerdos, ahí se acaba todo».