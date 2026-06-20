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Virgil van DijkSBS6
Jeroen van Poppel

Traducido por

Virgil van Dijk ya está harto y sale en defensa de su compañero de equipo

Holanda vs Suecia
Holanda
Suecia
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V. van Dijk

Virgil van Dijk defendió a Frenkie de Jong tras la goleada 5-1 de Holanda a Suecia. El capitán elogió al centrocampista, cuestionado en los últimos días, y afirmó que muchos subestiman su valor.

El sábado en Houston, Holanda dio un gran paso hacia la siguiente ronda del Mundial gracias a los goles de Brian Brobbey (2), Cody Gakpo (2) y Crysencio Summerville. Aun así, tras el partido se habló tanto de la victoria como de la situación de De Jong en la selección.

Van Dijk elogió el arranque holandés: «Tomamos el control desde el primer minuto, aunque siempre es peligroso descuidarse ante sus delanteros».

Tras una semana convulsa, el grupo asumió su responsabilidad, añadió.

A pesar de algún contragolpe sueco, el central destacó la labor defensiva: «Al final, los controlamos bien».

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Para Van Dijk, la victoria da confianza, aunque Holanda aún debe mejorar. «Hemos tenido buenos momentos, pero también aspectos que pulir; debemos seguir trabajando».

Alabó a Summerville y, sobre todo, a Brobbey, autor de dos goles: «Es un chico estupendo que aporta mucho al equipo».

También destacó a De Jong: «No debemos olvidarnos de Frenkie. Ha hecho todo lo posible por estar aquí hoy y eso no ha sido fácil para él. Se han dicho muchas cosas, pero es uno de los mejores centrocampistas del mundo y lo demuestra cada semana».

«Frenkie es uno de los mejores centrocampistas del mundo y lo demuestra cada semana; hoy también ha sido muy importante», añadió.

De Jong se defendió ante la cámara de SBS6: «Tengo la sensación de que mucha gente no entiende de fútbol. Lo ven, pero no lo ven. No pasa nada, así todos pueden hablar, pero es así».



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