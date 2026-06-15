Valentijn Driessen criticó con irritación la entrevista a Virgil van Dijk tras el empate de Holanda con Japón (2-2) en el Mundial, según un vídeo de De Telegraaf.

Driessen critica que los jugadores muestren una mentalidad de «nosotros contra ellos» y que siempre rechacen a la prensa.

Además, opina que siguen la línea del seleccionador: «Van Dijk lo niega todo, repite la versión de Koeman; parece que se reunieron antes de la rueda de prensa para ensayar una estrategia».

«Si yo fuera Virgil van Dijk, el capitán y líder de todo esto, primero me miraría a mí mismo. Siempre culpa a otro, cuando él tampoco sale indemne de ese último gol de Japón», añade.

La selección holandesa tiene mucho trabajo por delante, opina Driessen. «Hay mucho por hacer. No solo para ganarse el favor del público holandés, sino también para llegar lejos en este torneo».

«Si juegan así contra Marruecos, Brasil, Alemania o Estados Unidos, están perdidos; deben mejorar mucho respecto a Japón», concluye.

En la fase de grupos, Holanda aún tiene dos partidos: el sábado contra Suecia y el viernes contra Túnez.