Virgil van Dijk aparece emocionado ante las cámaras tras el Países Bajos - Serbia

Virgil van Dijk no pudo contener del todo sus emociones tras el Países Bajos - Serbia (2-1). El capitán de la selección neerlandesa disputó su partido internacional número cien y ese bonito hito significa mucho para él, según contó ante las cámaras de la NOS.

La leyenda del Liverpool, de 35 años, aseguró que pronunció unas palabras de agradecimiento en el vestuario. "Estaba muy agradecido con el grupo, con el cuerpo técnico y con los miembros del cuerpo técnico con los que he trabajado en el pasado".

"Pero al final, a quien más agradecido estoy es a mi familia, que esta noche también estaba allí. Una noche especial, un bonito hito y, desde luego, algo de lo que me siento muy orgulloso".

"Hace un momento lo pasé un poco mal en el vestuario y estoy bastante emocionado, tengo que decirlo. Sobre todo en este tipo de momentos, creo que al final sí que es difícil", cuenta un Van Dijk visiblemente emocionado.

"Pero estoy tan agradecido. Fue una noche bonita. Cien partidos es un bonito hito, pero no se queda en cien. Es algo que nunca me habría atrevido a soñar. Lo sentía demasiado lejano como para siquiera pensarlo cuando era joven".

El seleccionador Xavi Hernández también contó qué dijo en el vestuario sobre y para Van Dijk. "He dicho que es un ejemplo. Que estoy muy orgulloso".

"Desde nuestro primer encuentro ha hecho un trabajo fantástico, para sí mismo y para el equipo. Es un verdadero líder, estoy muy orgulloso de ser su entrenador", afirmó Xavi.

Por cierto, Van Dijk fue alineado como central derecho, para dejar libre espacio en su lado izquierdo favorito al defensa ocasional Teun Koopmeiners. En opinión de Hans Kraay junior, también fue la última vez que formaron una pareja de centrales.



