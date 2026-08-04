Vinícius revela los detalles de su primera conversación con Mourinho: me pidió 3 cosas

Vinícius Júnior, la estrella del Real Madrid, reveló los entresijos de su primer encuentro con el técnico portugués José Mourinho, asegurando que este le pidió tres cosas.

Vinícius regresó a los entrenamientos del Real Madrid tras finalizar el periodo de descanso que disfrutó después de su participación con Brasil en el Mundial 2026.

Los focos se centraron en Vinícius, en medio de la gran polémica sobre su futuro con el Real Madrid, dado que su contrato expira dentro de una temporada, que aún no se ha alcanzado un acuerdo sobre su renovación y el deseo del Arsenal de ficharlo este verano.

Vinícius habló para el canal de televisión del Real Madrid y afirmó: "Conocí al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores, y entrené con intensidad".

Y añadió: "Mourinho me pidió que estuviera feliz, alegre, y que jugara con mi propio estilo de fútbol".

Cabe recordar que informes periodísticos señalaron que Vinícius se reunirá durante las próximas horas con los responsables del Real Madrid para resolver el asunto de la renovación de su contrato.

Los informes indican que el Real Madrid podría verse obligado a vender a la estrella brasileña, en caso de no alcanzar un acuerdo sobre la renovación del contrato, para no perderlo gratis tras la próxima temporada.



