Vinícius Júnior reacciona a su larga sanción y explica su enfado tras ser sustituido

Vinícius Júnior se ha pronunciado tras la victoria por 3-4 del Real Madrid ante la AS Roma sobre los cuatro partidos de suspensión que le han impuesto en LaLiga. El brasileño lamenta, entre otras cosas, el momento en que se conoció la noticia. «No me enteré hasta que llegué al estadio».

Vinícius no está viviendo su mejor temporada hasta ahora, pero el pasado fin de semana creyó haber marcado ante el Villarreal (victoria por 1-0). Tras una revisión del VAR, no solo le anularon el gol, sino que también vio la roja directa por haber tirado del pelo a su rival Nathan Saliba en la jugada previa.

Vinícius no daba crédito y estuvo a punto de agredir al árbitro. Antonio Rüdiger logró proteger al colegiado de su enfurecido compañero. El miércoles, el delantero supo que le habían impuesto dos partidos de suspensión por tirar del pelo a Saliba y otros dos por su arrebato de ira. Por ello, se perderá, entre otros encuentros, El Clásico.

«Creo que la suspensión llega en un mal momento», afirmó Vinícius tras la victoria ante la Roma. «Tuvieron todo el día para imponerla y no me enteré hasta que llegué al estadio. La norma es nueva y los responsables de LaLiga siempre vienen a explicarnos las novedades, pero esta vez no lo hicieron».

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«Nunca he cometido una acción violenta contra otro jugador. A mí me derriban a menudo y siempre me basta con una tarjeta amarilla», explicó Vini, que se mostró crítico con su actuación ante la Roma. El entrenador José Mourinho sustituyó al brasileño, visiblemente enfadado, tras el descanso por su compatriota Endrick, que acabó siendo uno de los jugadores más destacados en el Stadio Olimpico.

«Es normal que estuviera enfadado tras el cambio, porque siempre quiero estar a mi mejor nivel y ayudar al equipo. Las sustituciones cambiaron al equipo. Endrick cambió la dinámica y fue el mejor jugador. Y Carlos (Espí, nota de la redacción) entró unos minutos, pero marcó».

«Estoy enfadado conmigo mismo por no haber estado a mi mejor nivel. Al final, Vini siempre vuelve y no tengo ninguna duda de que esta vez también lo haré». El extremo también habló de los aficionados del Real Madrid, que lo abuchean y critican constantemente. «Los abucheos desde luego no ayudan, pero la gente paga sus entradas».

«Jugamos mejor cuando los aficionados nos apoyan. Entonces Bellingham juega mejor, Mbappé juega mejor, yo juego mejor... Creo que es más fácil abuchearme a mí porque llevo más tiempo aquí y soy uno de los capitanes».

Por último, Vinícius hizo una promesa a los aficionados del Real Madrid. «Volveré. Cuando llegué siendo un joven, muchos se rieron de mí y, al final, he marcado más de cien goles para el Real Madrid». El sudamericano, de 26 años, suma hasta ahora 129 goles y 103 asistencias con el Real Madrid. Para ello ha necesitado 385 partidos.



