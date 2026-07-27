Vincent Janssen (32) encuentra un sorprendente nuevo club

Vincent Janssen está a punto de continuar su carrera en la Major League Soccer, según informa The Athletic. El delantero de 32 años alcanzará pronto un acuerdo con los Portland Timbers, con los que firmará como agente libre tras su salida del Royal Antwerp.

Janssen dejó Amberes este verano y, por tanto, puede ser incorporado sin coste de traspaso. Según la información, el neerlandés no ocupará en Portland una de las llamadas plazas de Designated Player. Su llegada se produce tras la marcha del delantero Felipe Mora, que pone rumbo al Atlético San Luis de México.

Para Janssen, supone un regreso a Norteamérica. El atacante ya jugó entre 2019 y 2022 en el Monterrey mexicano, donde marcó 24 goles en tres temporadas. Además, en 2021 ganó con el club la Liga de Campeones de la Concacaf.

La pasada temporada, Janssen, como capitán del Royal Antwerp, firmó trece goles y siete asistencias en cuarenta partidos oficiales, en los que disputó nada menos que 3.579 minutos.

Janssen vivió su gran explosión en el AZ, donde en la temporada 2015/16 se proclamó máximo goleador de la Eredivisie con 27 tantos ligueros. Ese rendimiento le valió un traspaso de unos 25 millones de dólares al Tottenham Hotspur, en aquel momento el mayor traspaso de su carrera.

Además, el delantero disputó 22 partidos con la selección de Países Bajos, en los que marcó siete goles. Janssen también formó parte de la convocatoria de la Oranje para el Mundial 2022 de Qatar.

En los Portland Timbers inicia un nuevo proyecto a las órdenes del técnico Martí Cifuentes, nombrado recientemente. Janssen es el primer gran refuerzo veraniego del club estadounidense, que previsiblemente presentará más incorporaciones durante el mercado de fichajes.

El exdelantero del AZ competirá con el internacional venezolano Kevin Kelsy, de 21 años, que ya ha marcado ocho goles en esta temporada de la MLS.

Portland es actualmente décimo en la Conferencia Oeste y, con todavía diecisiete partidos por jugar, está a solo dos puntos de una plaza que da derecho a disputar los play-offs.