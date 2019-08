Kily Vilches y el momento de Universidad de Chile: "Volvería aunque descendiera"

El zaguero, hoy en Unión La Calera, no esconde su cariño por los colores con los que levantó su segundo título en el profesionalismo.

Universidad de Chile visita, este domingo, en el Nicolás Chahuán (12:30) a la sorprendente , con el desafío de seguir distanciándose de la zona del descenso que abandonó hace una semana contra . Al frente estará Christian Vilches, que jugó por los laicos entre 2016 y 2018 y supo gritar campeón. Sobre un potencial regreso, el defensor dijo que "sí, volvería aunque descendiera" en una entrevista con La Tercera. "(Volver) lo veo muy complejo. Sería maravilloso, pero es muy difícil", agregó.

El Kily, en todo caso, cree en las posibilidades laicas. Sugirió que "tiene un equipazo como para salir adelante", aunque se concentra en su presente: "Necesitamos ganar y vamos a enfrentarlo de esa manera".

Campeón con , Vilches en el mismo medio describe lo que siente por la U y asume el compromiso como "un partido importante. Siempre va a ser lindo poder enfrentar a la U. Tengo un gran cariño por cada persona que conocí ahí. La verdad es que me llena de orgullo haber pertenecido a esa institución [...] No sé (si me siento) identificado. Hay un gran cariño. Uno aprende a amar a cada institución a la que pertenece y yo agarré un cariño gigante por la Universidad de Chile [...] Matías Rodríguez, Rafael Caroca, Rodrigo Echeverría, Seba Ubilla, Gonzalo Espinoza, en realidad tenía una relación estupenda con cada uno de los jugadores".