Una disculpa emotiva a los habitantes de la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí, puso fin a la primera crisis del torneo de la Copa del Golfo Arábigo en su vigesimoséptima edición, la "Copa del Golfo 27".

Este miércoles arrancaron las competiciones del torneo Copa del Golfo 27 en la ciudad de Yeda, con la participación de 8 selecciones, y se prolongará hasta la disputa del partido final el próximo 6 de octubre.

Horas antes del inicio del torneo, estalló una gran crisis a causa de unas declaraciones del catarí Yasim al Rumaihi, secretario general de la Federación de la Copa del Golfo de Fútbol, en relación con los habitantes de Yeda.

La crisis se produjo ayer martes, cuando Al Rumaihi respondió a la pregunta de un periodista saudí sobre el elevado precio de las entradas, afirmando que los precios podían resultar caros para él por ser de los habitantes de Yeda.

Al Rumaihi volvió a disculparse por esas declaraciones este miércoles, después de haber recibido fuertes críticas por parte de los aficionados y de las leyendas del fútbol saudí, subrayando que no había pretendido ofender en modo alguno.

El secretario general de la Federación del Golfo señaló, en declaraciones a "Nabd Tuwaiq", que Arabia Saudí ocupa un lugar especial para él, en particular la ciudad de Yeda, y consideró que sus habitantes son gente de generosidad y que su bondad alcanza a todos.

Al Rumaihi reiteró sus disculpas a los habitantes de Yeda y a Arabia Saudí, pidiendo que no se malinterpretaran sus declaraciones y subrayando que no había querido decir lo que se entendió.

Cabe recordar que Yeda es la tercera ciudad no capital que acoge las competiciones de la Copa del Golfo Arábigo a lo largo de la historia, después de Adén en Yemen y Basora en Irak.

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