A menos de dos semanas de la gala del Balón de Oro 2026, un vídeo tan divertido como llamativo creado con inteligencia artificial ha encendido las redes sociales, después de plasmar con una genialidad irónica la encarnizada pelea entre las grandes estrellas del mundo por el premio más importante.

El vídeo, producido por la compañía de inteligencia artificial "Blue Horizon", se difundió ampliamente desde la noche del lunes y acumuló más de 11 millones de visualizaciones en menos de 24 horas en las plataformas "X" e "Instagram", hasta convertirse en el tema del momento en el mundo del fútbol.

El vídeo, de aproximadamente tres minutos de duración, muestra a los principales candidatos al prestigioso galardón individual reunidos en Londres, donde se celebrará la esperada gala el 26 de octubre, en una escena que junta a Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia dentro del salón, mientras a Vinicius Junior se le impide la entrada y se le acusa de no ser quien dice ser, en una referencia irónica a la extraña teoría que sostiene que fue sustituido por alguien que se le parece debido a su transformación física y a su rendimiento irregular desde el inicio de la temporada.

En el momento culminante de la gala, y cuando los presentadores estaban a punto de anunciar al ganador, el acto se interrumpe de repente ante el asombro de los asistentes después de que alguien huyera con el trofeo, para dar comienzo a una alocada persecución de estilo hollywoodense por las calles de Londres, con la voz del narrador Paul Chuckle.





A la persecución se lanzaron Ousmane Dembélé, Michael Olise, Erling Haaland y Jude Bellingham, a quien un aficionado detuvo para pedirle un selfie y le dijo que de todas formas no iba a ganar el Balón de Oro, además de Harry Kane, que se subió a una motocicleta; todos menos Rodri, que se lesionó justo cuando iniciaba su persecución.

Y cuando todos estaban a punto de atrapar al ladrón, se descubrió que su rostro no era otro que el de Kylian Mbappé, ganador del Balón de Oro de 2025, antes de que Ousmane Dembélé chocara contra una farola y Jack Grealish derribara a Mbappé al salir de una cafetería, lo que provocó la caída del trofeo, que recogió Erling Haaland, hasta que Lamine Yamal apareció de repente a lomos de un caballo y se lo arrebató de las manos; y en el instante en que Harry Kane estaba a punto de alcanzar a su rival, se detuvo de golpe por culpa de un autobús conducido por Lionel Messi.

El vídeo termina con un enfrentamiento candente entre los jugadores, "los dos mejores jugadores del mundo" según el delantero del Barcelona, después de que su compañero en la selección francesa Michael Olise rescatara a Kylian Mbappé a lomos de un caballo, y los últimos segundos muestran al capitán de la selección francesa avanzando con confianza hacia su adversario, que todavía sostiene el Balón de Oro.

Un usuario comentó: "¡Este debería ser el vídeo promocional oficial del Balón de Oro!", y otro añadió: "Es el mejor vídeo con tecnología de inteligencia artificial que he visto nunca, parece totalmente real", mientras el vídeo despertó dudas sobre los derechos de imagen, ya que parece que ninguno de los participantes dio su consentimiento para aparecer en él.

Todo esto ocurre mientras no ha surgido un candidato claro al Balón de Oro de 2026, cuya votación se cerró el 28 de septiembre. Harry Kane, que ha mantenido una presencia mediática limitada, es considerado el favorito por las casas de apuestas, mientras que Lamine Yamal y Kylian Mbappé completan la lista de los tres primeros candidatos.



