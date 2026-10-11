El periodista deportivo Walid Al Faraj reveló los detalles internos de la organización del pasillo de honor dedicado a Mohammed Al Owais, portero del Al Hilal y de la selección saudí, durante el clásico entre Al Hilal y Al Ittihad, después de que la escena generara una amplia polémica entre los aficionados, especialmente porque la celebración de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" se llevó a cabo dentro del estadio del "Zaeem", y antes de un enfrentamiento con uno de sus rivales más destacados en el panorama local.

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Al Owais había aparecido portando la Copa del Golfo 27 antes del inicio del partido, en medio de un pasillo de honor formado por los jugadores del Al Hilal y del Al Ittihad, en celebración de la conquista por parte de la selección saudí del cuarto título de su historia.

Sin embargo, la escena provocó objeciones de algunos aficionados, que se preguntaron por qué se vinculaba el homenaje a la selección con uno de los clubes, sobre todo porque Al Owais juega en las filas del Al Hilal.

En este contexto, Al Faraj explicó, durante su programa "Sport con Walid", que la idea del homenaje no provino de la Federación Saudí de Fútbol, sino que comenzó con una propuesta del Al Hilal, que quiso celebrar al capitán de la selección tras el logro en el Golfo, antes de que la Federación aprobara la iniciativa, para que el acto se celebrara antes del clásico.

Al Faraj dijo: "Fue una propuesta del Al Hilal que se homenajeara al capitán de la selección saudí tras la reciente conquista de la Copa del Golfo Arábigo, y la Federación la aprobó. En este asunto no hay ningún fanatismo".

El periodista deportivo añadió que el homenaje no fue una propuesta de la Federación Saudí de Fútbol, señalando que incluso si la idea hubiera venido de la Liga Profesional Saudí, celebrar el acto durante el clásico habría sido apropiado, por considerar que el partido es uno de los enfrentamientos más destacados de la temporada actual y cuenta con un gran seguimiento del público.

,Cabe recordar que el Al Hilal logró la victoria sobre el Al Ittihad por (3-2) ayer sábado, en el estadio "Kingdom Arena", en el marco de la octava jornada de la Liga Roshn.

Estas aclaraciones llegaron para poner fin a algunas preguntas sobre los antecedentes de la escena, especialmente dada la vinculación de Fahad Al Mufarrej, actual director ejecutivo de la selección saudí, con una larga trayectoria de trabajo administrativo en el Al Hilal. No obstante, las declaraciones de Al Faraj apuntan a que la iniciativa vino del propio club, sin que exista nada que demuestre que el pasado hilalista de Al Mufarrej fuera la causa de la organización del pasillo de honor.