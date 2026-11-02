Vídeo: una risa, una mirada y a marcharse: Laporta elige la respuesta más irónica al penalti de Mbappé

Joan Laporta, presidente del Barcelona, optó por responder de una manera llamativa a la polémica surgida en torno al penalti señalado a favor de Kylian Mbappé durante el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Racing de Santander, ya que se limitó a dedicar una mirada irónica cuando le preguntaron sobre la jugada, negándose a hacer cualquier comentario, antes de subir a su coche y marcharse.

La reacción de Laporta se produjo cuando abandonaba la inauguración de la exposición "Reyes del Mundo" en la sede del Ayuntamiento de Barcelona, este lunes, una muestra organizada por la Real Federación Española de Fútbol para celebrar la conquista del título por parte de la selección española bajo la dirección del entrenador Luis de la Fuente, cuando un periodista le sorprendió con una pregunta sobre el polémico penalti, aunque él prefirió guardar silencio, limitándose a una expresión irónica que reflejó su postura sobre el suceso sin llegar a manifestar su opinión.

La jugada provocó una amplia oleada de críticas en la prensa catalana, después de que el árbitro Munuera Montero señalara un penalti para el Real Madrid tras un contacto entre Mbappé y el defensa del Racing Prati, en el partido que se disputó en el estadio de "El Sardinero", en medio de duras protestas de los jugadores del equipo local y de su afición.

El diario catalán «Sport» puso el foco sobre el suceso bajo el titular "¡Escándalo en El Sardinero! Indignación por el polémico penalti de Mbappé", considerando que el contacto que sufrió el delantero francés fue muy leve, antes de que el árbitro interviniera y señalara el penalti tras revisar la tecnología de videoarbitraje "VAR".

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" describió la ventaja del Real Madrid como un "penalti ridículo", señalando que la intervención de Prati no pasó de un leve toque con su brazo en el pecho de Mbappé, que cayó dentro del área, mientras que el árbitro del VAR Mila Alfíndez no apreció una falta clara que justificara llamar al árbitro para revisar la jugada.

El incidente ocurrió en el minuto diez, después de que Mbappé regateara al defensa del Racing dentro del área, lo que llevó al árbitro a señalar la falta en medio de las protestas de los locales, antes de que el jugador francés ejecutara con éxito el penalti en el minuto 11, marcando el primer gol del Real Madrid con un potente disparo a la derecha del portero Aguirrezabala, sabiendo que el Madrid ganó el enfrentamiento (3-0).