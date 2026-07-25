Vídeo: una escena increíble; una árbitra cae al suelo y abandona el campo en camilla

El partido amistoso entre el Metz francés y el Fortuna Sittard neerlandés, disputado ayer sábado, fue escenario de un incidente sin precedentes tras la caída al suelo de la árbitra del encuentro a raíz de un violento cruce de palabras entre los jugadores, lo que la obligó a abandonar definitivamente el terreno de juego entre los dos tiempos.

El incidente se produjo en el estadio Schlossberg de la ciudad de Forbach, en el departamento de Mosela, en el minuto 40, cuando el tirón de la camiseta de un jugador neerlandés por parte de un futbolista del Metz en el centro del campo derivó en una fuerte discusión que acabó en un enfrentamiento entre los jugadores.

Caída repentina de espaldas

Mientras la árbitra, la señora Dimoncaille, intentaba separar a los jugadores enzarzados, un grupo de futbolistas la empujó de forma involuntaria, por lo que cayó de repente de espaldas y permaneció en el suelo durante un tiempo sujetándose el brazo.

Los asistentes y el personal de seguridad intervinieron para calmar la situación y evaluar la lesión de la árbitra del encuentro, antes de que la árbitra suplente tomara las riendas tras unos minutos de indecisión.

Sustitución en el primer tiempo

La árbitra, que se suponía debía dirigir el partido completo, fue trasladada a la banda antes de abandonar definitivamente el terreno de juego al término del primer tiempo.

La sustituyó una de las árbitras asistentes de la banda para completar el encuentro, que registró un empate temprano (1-1) justo antes del final del primer tiempo, antes de que el Metz sellara la victoria por 3-1 gracias a un doblete de Gauthier Hein y un gol de Baba Moussa Fall.