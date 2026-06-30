El FC Barcelona ha presentado hoy su nueva camiseta para la próxima temporada en un acto al que asistieron varias personalidades.

Según Mundo Deportivo, el club eligió el MACBA para presentar la nueva equipación.

La equipación saldrá a la venta mañana en los puntos habituales. El Barcelona y Nike mantienen las clásicas rayas azules y rojas, ahora con una gama cromática renovada.

El evento, bajo el lema «El pulso de la Blaugrana: la pasión que nos mueve», combinó música y baile.









Se presentó la equipación titular 2026/2027 con una experiencia interactiva y un espectáculo audiovisual que reflejó las emociones de la afición durante el partido.

El club quiere que esta camiseta simbolice el vínculo entre jugadores y afición.

Las tres equipaciones estrenarán tipografías distintas.

Ya se presentó oficialmente la tipografía de la equipación titular, denominada «FC Barcelona Modernista», creada para reforzar el vínculo entre los aficionados, la ciudad y el patrimonio cultural de Cataluña.

Asistieron el presidente Rafa Yusti, directivos y personalidades de la cultura, el deporte y el entretenimiento.

Aunque aún no es oficial, la segunda equipación rendirá homenaje a los números dorados de los Lakers y recuperará el logotipo de Kobe Bryant.

La tercera camiseta rendirá homenaje a las míticas equipaciones de Kappa usadas entre 1992 y 1997.

Esta identidad visual se extenderá al resto de equipos profesionales, juveniles y otras secciones del club.

Además, la camiseta incluirá el logotipo de la Fundación Barcelona en la espalda, lo que, según el club, reafirma su compromiso con las causas sociales.







