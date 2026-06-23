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Vídeo: Un periodista queda en ridículo y Messi enfurece a Ronaldo

C. Ronaldo
L. Messi
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EE. UU.

La estrella portuguesa ha mostrado su otra cara

Lionel Messi, capitán de Argentina, enfureció a Cristiano Ronaldo, líder de Portugal, tras el partido contra Uzbekistán en el Mundial 2026.

Ronaldo guió a Portugal a un 5-0 sobre Uzbekistán este martes en Houston, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Tras el partido, Ronaldo acudió a la zona de prensa, pero se enfadó cuando un periodista mencionó a Messi.

Un vídeo de «TNT Sports» muestra que, al mencionar a Messi, Ronaldo lo ignoró y pidió que le preguntaran a otro.

El periodista insistió, pero la estrella lusa lo ignoró, evidenciando su molestia.

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Messi lidera la tabla de goleadores con 5 tantos, uno más que Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Ronaldo, que había fallado en su intento de anotar en el 1-1 frente a la República Democrática del Congo, marcó por fin sus dos primeros goles en este torneo.

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