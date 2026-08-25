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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

Traducido por

Vídeo: un doble castigo que no se hizo esperar; el Al-Ittifaq aprovecha el apuro del Al-Nassr

Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
1ª División
B. Krepski
O. Duda
Arabia Saudí
Brasil
Eslovaquia

La estrella de Al Nakhatha aprovecha la desatención de los defensas de Al Alami

El Al-Ettifaq no esperó demasiado para agravar el castigo del Al-Nassr, después de aprovechar la inferioridad numérica en las filas de los mundialistas y adelantarse con un gol marcado por su estrella eslovaca Duda, durante el enfrentamiento que reunió a ambos equipos, el martes, en la tercera jornada de la Roshn Saudi League.

El gol del Al-Ettifaq llegó en el minuto 31, después de que Duda recibiera el balón en los límites del área del Al-Nassr, en un momento en el que los jugadores del equipo no ejercieron la suficiente presión sobre la estrella de los locales, lo que le permitió encontrar el espacio adecuado para manejar el balón y disparar hacia la portería.

Y aunque el disparo de Duda pareció muy débil, el joven guardameta suplente Abdulrahman Al-Otaibi no pudo manejarlo de la manera requerida, después de que el balón pasara entre sus manos y se colara dentro de la red, para que el Al-Ettifaq se adelantara con un valioso gol en los primeros compases del partido.

La jugada aumentó la desazón del portero del Al-Nassr, Bento, quien había dejado a su equipo en inferioridad desde el minuto 12, tras recibir una tarjeta roja directa por derribar a Moussa Dembélé fuera del área, cuando el delantero del Al-Ettifaq se dirigía hacia la portería.

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El Al-Nassr se vio obligado, desde ese momento, a completar el partido con diez jugadores, con la entrada de Al-Otaibi en lugar de Bento.

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