Vídeo: Túnez marca en propia puerta y Holanda aprovecha en 7 minutos

Holanda necesitó solo siete minutos para demostrar su superioridad ante Túnez con un doblete. Sin embargo, el inicio fue aún más duro para las «Águilas de Cartago», que se sumaron a la lista de autogoles de los equipos árabes en el Mundial 2026, en la tercera jornada de la fase de grupos, pese a que Túnez ya había perdido toda esperanza de clasificarse tras dos derrotas previas.

En el minuto 3, Elías Al-Sakhi despejó mal un balón dentro del área y lo metió en su propia portería, convirtiéndose en el último jugador árabe en marcar en propia puerta en este Mundial.



Tres minutos después, Virgil van Dijk asistieron a Brian Brobbey, quien marcó el segundo.



Con este tanto, los árabes sumaron otro autogol, una de las curiosidades del torneo, tras los marcados por Mohamed Hani (Egipto), Ayman Hussein (Irak), Yazan Al-Arab (Jordania), Mohamed Al-Mannai con Catar y Hassan Tambakti con Arabia Saudí, que marcaron goles en propia puerta en las dos primeras jornadas.

Curiosamente, en solo dos jornadas las selecciones árabes ya habían igualado los cinco autogoles que habían marcado en toda su historia en Mundiales, antes de que Al-Sakheri sumara el sexto.

Lee también:

Un árbitro lo afirmó: Messi es el jugador más protegido… y mereció ser expulsado más de una vez en 2022.