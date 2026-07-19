Vídeo: Trump protagoniza una imagen polémica en la final del Mundial

En un hecho sin precedentes, la Copa del Mundo se entregó directamente al presidente estadounidense Donald Trump en las gradas, durante la final entre España y Argentina en el «MetLife Stadium» de Nueva Jersey.

Trump, sentado junto a su esposa Melania y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pudo observar el trofeo de cerca y posar con él en un ambiente cordial, mientras el público esperaba el inicio de la final.

La inesperada exhibición del trofeo, a mitad del partido y fuera de protocolo, acaparó titulares y reavivó la polémica sobre la cercanía entre ambos líderes.

La escena rompe con la tradición, pues el trofeo se entrega al equipo campeón tras el partido, no a autoridades durante el juego.

El gesto cerró la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos con México y Canadá tras más de un mes de competición entre 48 selecciones.