Un partido del torneo de la Liga de Campeones del Golfo para Clubes vivió un suceso insólito, pues se disputó con la presencia de un solo equipo y terminó con la retirada de uno de los clubes saudíes.

El Al-Ettifaq saudí tenía previsto visitar al Erbil iraquí este miércoles, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo de la Liga de Campeones del Golfo para Clubes.

Sin embargo, el club Al-Ettifaq solicitó aplazar el partido debido a la imposibilidad de viajar a Irak en las circunstancias actuales, petición que fue rechazada por la Federación de la Copa del Golfo de Fútbol, por lo que el club saudí anunció que mantenía su postura.

Los canales cataríes «Al-Kass» difundieron un vídeo desde el estadio del encuentro, que mostró la presencia del Erbil en solitario, junto a los árbitros del partido, ante la ausencia de todos los integrantes del club Al-Ettifaq.

Tras transcurrir el tiempo reglamentario, el árbitro del partido tocó su silbato anunciando el final del mismo con la retirada del equipo saudí, al que se consideró perdedor por tres goles a cero.

Se espera que la Federación del Golfo anuncie sus decisiones respecto al partido durante las próximas horas, ya que se prevé la imposición de algunas sanciones al club Al-Ettifaq.

Según informes de prensa, los responsables del club saudí esperan que el equipo sea considerado perdedor del partido por tres goles a cero, junto a la imposición de una sanción económica, sin que la sanción se extienda a la anulación de sus resultados o a su exclusión del torneo del Golfo.

Cabe recordar que el Al-Ettifaq lideraba su grupo en el torneo del Golfo antes del partido ante el Erbil, con 3 puntos, logrados tras su victoria sobre el Kazma kuwaití por dos goles a cero en la primera jornada.