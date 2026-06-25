Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH54-RSA-KORAFP

Traducido por

Vídeo: Sudáfrica se clasifica por primera vez... y Corea del Sur espera

Sudáfrica vs Corea del Sur
Sudáfrica
Corea del Sur
World Cup
Sudáfrica
Corea del Sur
México

La brigada «Al-Bafana, Bafana, lo consigue»

Sudáfrica avanzó a los dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur en la tercera jornada del Grupo 1.

El único gol lo marcó Thabelo Maseko en el 63’ tras un centro desde la izquierda.

Pese a las previsiones que favorecían a Corea del Sur, los «Bafana Bafana» alcanzaron por primera vez la fase eliminatoria.

Sudáfrica acabó segunda del Grupo A con 4 puntos, por detrás de México, líder con 9.

Corea del Sur, tercera con 3 puntos y -1 de diferencia de goles, aguarda su suerte entre los mejores terceros.

World Cup
Sudáfrica crest
Sudáfrica
RSA
Canadá crest
Canadá
CAN

Sudáfrica había debutado con derrota ante México (2-0), luego empató con República Checa (1-1) y finalmente superó a Corea del Sur.

En dieciseisavos se medirá a Canadá, segunda del Grupo A.



Anuncios