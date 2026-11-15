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Mohamed Aboutrika, estrella del Al-Ahly y exjugador de la selección de Egipto, desató la polémica sobre su futuro en la cadena de canales deportivos "beIN Sports", tras una frase enigmática que pronunció al cierre de uno de los estudios de análisis de la cadena, lo que abrió la puerta a interrogantes sobre la posibilidad de que se aleje de la pantalla durante un largo periodo y se dirija hacia una nueva experiencia fuera del ámbito mediático.

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Según reveló el periodista egipcio Hani Hathout, el asunto está relacionado con movimientos que van más allá de una simple ausencia de los estudios, después de que la exestrella del Al-Ahly recibiera una oferta de la Federación Catarí de Fútbol para asumir el cargo de director de la selección de Catar, oferta que estudia actualmente antes de tomar su decisión definitiva sobre aceptarla o declinarla.

La idea planteada incluye la incorporación de Abu Treika al nuevo organigrama de la selección catarí en un rol administrativo por el que sería director de la selección, en caso de que acepte la oferta y se cierre el acuerdo con la Federación Catarí.

Las interrogantes sobre el futuro de Abu Treika comenzaron tras una conversación que mantuvo con el periodista Abdelaziz Al-Nasr, al cierre del estudio de análisis del duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona el pasado 9 de noviembre, coincidiendo con el final de la jornada de las grandes ligas europeas y el inicio del parón internacional.

Durante la conversación, Al-Nasr le dijo a Abu Treika: "Echaremos de menos a Mohamed Abu Treika, sobre todo porque estamos en un periodo de descanso y parón internacional, y él no aparece en el estudio durante esta etapa", en alusión a su habitual ausencia del análisis durante los parones.

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La respuesta de la exestrella del Al-Ahly fue llamativa, pues dijo sonriendo: "Puede que me echéis de menos durante mucho tiempo, quizás sea algo bueno, nunca se sabe", a lo que Al-Nasr respondió: "Si Dios quiere, siempre estarás presente".

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El fragmento se difundió ampliamente, y las palabras de Abu Treika desataron especulaciones sobre la posibilidad de que se aleje del trabajo mediático, antes de que Hathout revelara la oferta catarí que coloca a la estrella egipcia ante la posibilidad de emprender una nueva experiencia en su trayectoria.

Una decisión aún sin resolver

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Pese a la revelación de la oferta, Abu Treika no ha definido su postura hasta el momento, ya que todavía estudia la idea de asumir el cargo de director de la selección de Catar, y si aceptará dar el salto al trabajo administrativo e incorporarse al nuevo organigrama de la selección, o si continuará su trayectoria actual en el ámbito del análisis deportivo.