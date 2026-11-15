Mohamed Aboutrika, estrella del Al-Ahly y exjugador de la selección de Egipto, desató la polémica sobre su futuro en la cadena de canales deportivos "beIN Sports", tras una frase enigmática que pronunció al cierre de uno de los estudios de análisis de la cadena, lo que abrió la puerta a interrogantes sobre la posibilidad de que se aleje de la pantalla durante un largo periodo y se dirija hacia una nueva experiencia fuera del ámbito mediático.
Según reveló el periodista egipcio Hani Hathout, el asunto está relacionado con movimientos que van más allá de una simple ausencia de los estudios, después de que la exestrella del Al-Ahly recibiera una oferta de la Federación Catarí de Fútbol para asumir el cargo de director de la selección de Catar, oferta que estudia actualmente antes de tomar su decisión definitiva sobre aceptarla o declinarla.
La idea planteada incluye la incorporación de Abu Treika al nuevo organigrama de la selección catarí en un rol administrativo por el que sería director de la selección, en caso de que acepte la oferta y se cierre el acuerdo con la Federación Catarí.
Las interrogantes sobre el futuro de Abu Treika comenzaron tras una conversación que mantuvo con el periodista Abdelaziz Al-Nasr, al cierre del estudio de análisis del duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona el pasado 9 de noviembre, coincidiendo con el final de la jornada de las grandes ligas europeas y el inicio del parón internacional.
Durante la conversación, Al-Nasr le dijo a Abu Treika: "Echaremos de menos a Mohamed Abu Treika, sobre todo porque estamos en un periodo de descanso y parón internacional, y él no aparece en el estudio durante esta etapa", en alusión a su habitual ausencia del análisis durante los parones.
La respuesta de la exestrella del Al-Ahly fue llamativa, pues dijo sonriendo: "Puede que me echéis de menos durante mucho tiempo, quizás sea algo bueno, nunca se sabe", a lo que Al-Nasr respondió: "Si Dios quiere, siempre estarás presente".
El fragmento se difundió ampliamente, y las palabras de Abu Treika desataron especulaciones sobre la posibilidad de que se aleje del trabajo mediático, antes de que Hathout revelara la oferta catarí que coloca a la estrella egipcia ante la posibilidad de emprender una nueva experiencia en su trayectoria.
Una decisión aún sin resolver
Pese a la revelación de la oferta, Abu Treika no ha definido su postura hasta el momento, ya que todavía estudia la idea de asumir el cargo de director de la selección de Catar, y si aceptará dar el salto al trabajo administrativo e incorporarse al nuevo organigrama de la selección, o si continuará su trayectoria actual en el ámbito del análisis deportivo.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.