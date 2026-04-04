Vídeo: Sin Benzema, no hay problema... Miti deja su primera huella con el Al-Hilal

El marfileño Mohamed Kader Miti, delantero del Al-Hilal, demostró su capacidad para suplir la ausencia de su compañero francés Karim Benzema tras marcar su primer gol con el equipo.

El Al-Hilal recibió hoy sábado al Al-Taawoun en el estadio Kingdom Arena, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

En el minuto 43 del partido, Mohamed Kader Miti marcó el primer gol del Al-Hilal, tras recibir un pase de Mohamed Mahzari por la banda izquierda y lanzar un potente disparo a la portería del Al-Taawoun que el portero Mailsón no pudo detener.

El gol fue el primero del delantero marfileño con el Al-Hilal desde su fichaje procedente del Stade Rennais durante el pasado mercado de invierno.

Antes del partido contra el Damac, el jugador de 18 años había disputado cuatro partidos con el Al-Hilal, tres de ellos como suplente y solo uno como titular contra el Al-Wahda emiratí en la Liga de Campeones de Asia, en los que disputó 106 minutos, pero sin marcar ni dar asistencias.

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, se vio obligado a alinear a Miti como titular por primera vez en la Liga Roshen, frente al Al-Taawoun, ante la ausencia del delantero francés Karim Benzema por lesión, así como de los extremos Salem Al-Dossari y Sultan Mandash por el mismo motivo.

La afición del Al-Hilal ha depositado muchas esperanzas en Miti para que sea el delantero titular del equipo en los últimos años, sobre todo porque se incorporó al equipo por una enorme suma de dinero, que según informes de prensa ascendió a 30 millones de euros, a pesar de su corta edad.

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